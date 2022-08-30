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В России предложили увеличить материнский капитал

30 августа 10:41
Фото: piqsels.com
Его размер после увеличения может составить 933 тыс. рублей.

В России предложили увеличить размер материнского капитала с 1 января 2023 года на второго ребенка — до 933 тыс. рублей, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия». Программу материнского капитала, которая пока действует до конца 2026 года, предложили сделать бессрочной.

30 августа в Государственную думу планируют внести проект закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», которые предложили также установить размер выплат на третьего ребенка на уровне 1,399 млн рублей.

Авторы инициативы аргументируют свое предложение невысокими показателями демографии в России, предложение поддержали в остальных фракциях и в профильном комитете.

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