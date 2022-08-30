В России предложили увеличить материнский капитал

В России предложили увеличить размер материнского капитала с 1 января 2023 года на второго ребенка — до 933 тыс. рублей, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Известия». Программу материнского капитала, которая пока действует до конца 2026 года, предложили сделать бессрочной.