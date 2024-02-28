Стало известно, какое жилье чаще всего покупают под «Семейную ипотеку»

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
«Семейная ипотека» появилась в 2018 году и с тех пор является одним из самых востребованных видов льготных программ. Эксперт AVA Group рассказала «Newia», что сейчас на «Семейную ипотеку» приходится около 40% от общего количества сделок.
В прошлом году льготная ипотека претерпела некоторые изменения, которые повлияли на ее доступность. Например, первоначальный взнос увеличился до 20% при 6% годовых. Очевидно, что не все семьи могут себе позволить такие условия.
Эксперты AVA Group предполагают, что в будущем работа «Семейной ипотеки» станет осуществляться по-другому: вероятно, для различных регионов и категорий граждан будут предусмотрены разные условия. Также по прогнозам специалистов, самыми популярными видами недвижимости окажутся квартиры-студии площадью от 30 до 45 квадратных метров.