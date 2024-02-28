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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Эксперт рассказал, какое жилье чаще всего покупают под «Семейную ипотеку»

Стало известно, какое жилье чаще всего покупают под «Семейную ипотеку»

28 февраля 2024, 13:29
Фото: 1MI

Эксперт рассказал, какое жилье чаще всего покупают под «Семейную ипотеку»

Эксперт AVA Group дала широкий комментарий на тему развития программы «Семейная ипотека» и ее главных аспектах.

«Семейная ипотека» появилась в 2018 году и с тех пор является одним из самых востребованных видов льготных программ. Эксперт AVA Group рассказала «Newia», что сейчас на «Семейную ипотеку» приходится около 40% от общего количества сделок.

В прошлом году льготная ипотека претерпела некоторые изменения, которые повлияли на ее доступность. Например, первоначальный взнос увеличился до 20% при 6% годовых. Очевидно, что не все семьи могут себе позволить такие условия.

Эксперты AVA Group предполагают, что в будущем работа «Семейной ипотеки» станет осуществляться по-другому: вероятно, для различных регионов и категорий граждан будут предусмотрены разные условия. Также по прогнозам специалистов, самыми популярными видами недвижимости окажутся квартиры-студии площадью от 30 до 45 квадратных метров.

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#Омск#Омская область#Ипотека#Новости#Анастасия Баянова#Семейная ипотека#Льготная ипотека
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