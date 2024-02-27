В кинотеатрах России покажут послание президента Путина. Узнали, как будет в Омске

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
В Перми планируют в четверг, 29 февраля, в кинотеатре «Синема 5» показать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Вход на прямую трансляцию свободный, ограничений по возрасту нет. Москвичи тоже смогут посмотреть послание Путина в кинотеатре. Организаторы анонсировали сеансы в «Киносфере» и «Балтике».
Город55 выяснил, стоит ли ждать послания президента в омских кинотеатрах.
«Расписание на 29 февраля сформировано. В указанный период будут демонстрироваться только фильмы», — рассказали в «Атриум-Кино».
«Нет. А зачем? Это кинотеатр. Я не говорю, что это не нужно. Но это кинотеатр», — сообщил директор «Славы» Дмитрий Савельев, сделав упор на первой части слова «кинотеатр».
«Пока не планировали», — коротко прокомментировали в «Галактике».
В расписании других омских кинотеатров трансляции послания президента также замечено не было.