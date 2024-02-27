В кинотеатрах России покажут послание президента Путина. Узнали, как будет в Омске

В Перми планируют в четверг, 29 февраля, в кинотеатре «Синема 5» показать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Вход на прямую трансляцию свободный, ограничений по возрасту нет. Москвичи тоже смогут посмотреть послание Путина в кинотеатре. Организаторы анонсировали сеансы в «Киносфере» и «Балтике».