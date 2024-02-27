Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Иллюстрация

В кинотеатрах России покажут послание президента Путина. Узнали, как будет в Омске

27 февраля 2024, 10:58
Фото: 1MI
Иллюстрация

Узнали, покажут ли омские кинотеатры послание президента Владимира Путина

В омских кинотеатрах сообщили, что в этот день будут идти только фильмы.

В Перми планируют в четверг, 29 февраля, в кинотеатре «Синема 5» показать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Вход на прямую трансляцию свободный, ограничений по возрасту нет. Москвичи тоже смогут посмотреть послание Путина в кинотеатре. Организаторы анонсировали сеансы в «Киносфере» и «Балтике».

Город55 выяснил, стоит ли ждать послания президента в омских кинотеатрах.

«Расписание на 29 февраля сформировано. В указанный период будут демонстрироваться только фильмы», — рассказали в «Атриум-Кино».
«Нет. А зачем? Это кинотеатр. Я не говорю, что это не нужно. Но это кинотеатр», — сообщил директор «Славы» Дмитрий Савельев, сделав упор на первой части слова «кинотеатр».
«Пока не планировали», — коротко прокомментировали в «Галактике».
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Синема 5

В расписании других омских кинотеатров трансляции послания президента также замечено не было.

Ждите как весну. Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию в феврале
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Владимир Путин#Россия#Кинотеатры#Показ#Евгений Игишев#Федеральное собрание#Пермь
Подпишитесь
«Не было никакой помощи». Интервью с застройщиком омской школы в «Серебряном береге»
Сегодня, 10:30
«Выделяется из потока машин». В Омске за 890 тысяч продают раритетную «Волгу»
Сегодня, 05:51
Экс-мэра Омска Фадину «возмутила» позиция депстроя по школе в Серебряном береге
Сегодня, 07:29
Заколотил досками вольер. Омский живодер почти до смерти заморил собаку голодом
Сегодня, 06:53
Бесконечное обновление. Россияне столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram
Сегодня, 10:09