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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

иллюстрация

Местонахождение неизвестно. В Омске разыскивают 15-летнюю школьницу, ушедшую из дома

25 февраля 2024, 05:58
Фото: 1MI
иллюстрация

«Доброспас-Омск» разыскивает пропавшую 15-летнюю школьницу

Девушка ушла из дома 24 февраля и не вернулась.

Сообщение о поисках девушки появилось в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» сегодня, 25 февраля. Последний раз ее видели на улице 20 лет РККА, 250 — когда она выходила из дома.

Волонтеры сообщили приметы девушки: среднего роста — 165 см, крашеные темно-русые волосы и худое телосложение. Была одета в черную шапку и куртку, светлые спортивные штаны и ботинки.

Омичей, видевших девушку, просят обращаться по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

Напомним, ранее Город55 сообщал о поисках Даши Некрасовой, пропавшей 16 лет назад. В связи с ее поисками было возобновлено уголовное дело, которое находится на личном контроле главы Следственного комитета, Александра Бастрыкина.

Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой
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#Происшествия#Омск#Поиск#Школьница#Илья Скобин
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