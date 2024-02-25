Местонахождение неизвестно. В Омске разыскивают 15-летнюю школьницу, ушедшую из дома

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Сообщение о поисках девушки появилось в социальных сетях поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» сегодня, 25 февраля. Последний раз ее видели на улице 20 лет РККА, 250 — когда она выходила из дома.
Волонтеры сообщили приметы девушки: среднего роста — 165 см, крашеные темно-русые волосы и худое телосложение. Была одета в черную шапку и куртку, светлые спортивные штаны и ботинки.
Омичей, видевших девушку, просят обращаться по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
Напомним, ранее Город55 сообщал о поисках Даши Некрасовой, пропавшей 16 лет назад. В связи с ее поисками было возобновлено уголовное дело, которое находится на личном контроле главы Следственного комитета, Александра Бастрыкина.