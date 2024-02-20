Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой

В настоящее время в СМИ была опубликована статья, в которой критикуется следствие из-за долгого расследования дела о пропавшей Даше Некрасовой. Глава ведомства поручил руководителю омского Следкома провести комплекс следственных действий, доложить о них и обо всех установленных обстоятельствах.