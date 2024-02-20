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Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

иллюстрация

Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой

20 февраля 2024, 03:47
Фото: Город55
иллюстрация
О пропавшей ничего неизвестно уже 16 лет.

В настоящее время в СМИ была опубликована статья, в которой критикуется следствие из-за долгого расследования дела о пропавшей Даше Некрасовой. Глава ведомства поручил руководителю омского Следкома провести комплекс следственных действий, доложить о них и обо всех установленных обстоятельствах.

В Омске уголовное дело расследуют с 2008 года и спустя столько лет следствию так и не удалось установить местонахождение пропавшей. Сотрудники продолжают расследование под надзором центрального аппарата ведомства.

Напомним, что в уголовное дело возобновляли в марте 2022 года. На тот момент глава СУ СКР Бастрыкин контролировал ход расследования. Также в Омск направили криминалиста.

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