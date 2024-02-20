Бастрыкин снова потребовал доклад от омских следователей о розыске Даши Некрасовой

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В настоящее время в СМИ была опубликована статья, в которой критикуется следствие из-за долгого расследования дела о пропавшей Даше Некрасовой. Глава ведомства поручил руководителю омского Следкома провести комплекс следственных действий, доложить о них и обо всех установленных обстоятельствах.
В Омске уголовное дело расследуют с 2008 года и спустя столько лет следствию так и не удалось установить местонахождение пропавшей. Сотрудники продолжают расследование под надзором центрального аппарата ведомства.
Напомним, что в уголовное дело возобновляли в марте 2022 года. На тот момент глава СУ СКР Бастрыкин контролировал ход расследования. Также в Омск направили криминалиста.