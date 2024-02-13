«Небылицы». Ксения Собчак хочет судиться с телеканалом НТВ после съемок фильмов о ней

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». В общей сложности было выпущено два фильма. В одном из них телеканал упомянул ее отца, участие в выборах 2018 года, фразу о «гаденышах» и другие темы. Собчак назвала это «отборнейшими небылицами». НТВ снял еще один выпуск, где обсуждалась личная жизнь Собчак, что тоже ей не понравилось. По ее словам, телеканал не проводил расследований, она ничего не скрывает и выкладывает информацию на своих личных страницах.