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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:01

иллюстрация

«Небылицы». Ксения Собчак хочет судиться с телеканалом НТВ после съемок фильмов о ней

13 февраля 2024, 08:58
Фото: Город55
иллюстрация

Ксения Собчак хочет подать в суд на телеканал НТВ после съемок фильмов о ней

Про журналистку сняли два фильма, которые, по ее мнению, содержат ложь и информацию, публикующуюся в соцсетях.

Стало известно, что Ксения Собчак собралась подавать в суд на крупный телеканал. Речь идет об НТВ, который снял несколько фильмов о ней. Журналистка заявила, что это клевета, а также воровство ее материалов из социальных сетей. Еще один иск она намерена подать о защите чести и достоинства.

Об этом она сообщила в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». В общей сложности было выпущено два фильма. В одном из них телеканал упомянул ее отца, участие в выборах 2018 года, фразу о «гаденышах» и другие темы. Собчак назвала это «отборнейшими небылицами». НТВ снял еще один выпуск, где обсуждалась личная жизнь Собчак, что тоже ей не понравилось. По ее словам, телеканал не проводил расследований, она ничего не скрывает и выкладывает информацию на своих личных страницах.

Журналистка также прокомментировала уголовное дело, возбужденное в отношении ее бывших сотрудников. Их обвинили в вымогательстве 11 млн рублей у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Она назвала это несправедливостью. Бывшего коммерческого директора холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова приговорили к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, а журналистов Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева — к семи годам заключения.

Ранее сообщалось, что в телеграм-канале «Тушите свет» была опубликована информация о Чемезове, а его владелицей являлась сама медиаперсона. Собственно, следствие и суд посчитали, что именно при этих обстоятельствах сотрудники Ксении Собчак и пытались вымогать деньги.

До этого адвокат и председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев высказывался по поводу того, почему Ксения Собчак до сих пор не стала иностранным агентом. Он заявил, что раньше статус получали из-за финансирования из-за рубежа и участия в иностранных проектах. Теперь учитываются и другие причины. В отношении Собчак же, вероятно, пока не проводили тщательную проверку, предположил эксперт в разговоре с Pravda.Ru.

Адвокат разъясняет, как Ксении Собчак удается избежать статуса иностранного агента
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#Политика#Общество#Омская область#Ксения Собчак#Новости#Телеканал#Алина Ясинская#Клевета
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