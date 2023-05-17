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Адвокат разъясняет, как Ксении Собчак удается избежать статуса иностранного агента

17 мая 2023, 06:09
Адвокат и председатель московской коллегии адвокатов Андрей Князев в беседе с Pravda.Ru высказался о том, почему журналистке Ксении Собчак не был присвоен статус иностранного агента.

Князев отметил, что многие коллеги Собчак, которые высказывались неоднозначно о политической ситуации и не только, уже привлекли внимание Министерства юстиции.

Адвокат сообщил, что конкретные основания, по которым другие журналисты получили статус иностранного агента, не разглашаются. Он также отметил, что если ранее основной фактор был связан с финансированием из-за рубежа или участием в иностранных проектах, то сейчас учитывается и другое влияние.

Князев предположил, что в настоящее время Министерству юстиции, возможно, просто не удалось провести тщательную проверку деятельности Собчак и ее связей. Он сказал: «Возможно, есть старые связи. Нельзя сказать, что все без исключения признаются. Это делается постепенно».

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