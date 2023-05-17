Адвокат разъясняет, как Ксении Собчак удается избежать статуса иностранного агента

Адвокат сообщил, что конкретные основания, по которым другие журналисты получили статус иностранного агента, не разглашаются. Он также отметил, что если ранее основной фактор был связан с финансированием из-за рубежа или участием в иностранных проектах, то сейчас учитывается и другое влияние.