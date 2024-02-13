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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:45

Здание на улице Декабристов, 48

Историческое здание в центре города останется за омским отделением ВООПИКа

13 февраля 2024, 10:41
Фото: Яндекс Карты
Здание на улице Декабристов, 48

Историческое здание в центре Омска останется за отделением ВООПИКа

Срок пользования продлен на два года.

Стало известно, что историческое задание, расположенное на улице Декабристов, 48, останется в пользовании омского отделения ВООПИКа. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Сергей Шелест, ранее такая информация публиковалась в ряде СМИ.

«Помещения действительно остаются за местным отделением ВООПИКа. Такое решение было принято на заседании комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных НКО», — рассказал градоначальник.

Также указан срок, на который продлевается пользование зданием: два года. Кроме того, Шелест подчеркнул, что открыт к дальнейшему взаимодействию с деятельными общественниками.

Ранее Город55 писал о том, что в собственность области переходят активы «Омскгоргаза», который прошел процедуру банкротства. Об этом в начале февраля сообщил глава омского министерства энергетики Владимир Шнипко.

Активы обанкротившегося «Омскгоргаза» передадут в областную собственность
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#Омск#Омская область#Исторические здания#Новости#Историческое здание#Анастасия Баянова#Памятники истории и культуры#ВООПИК
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