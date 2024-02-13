Историческое здание в центре города останется за омским отделением ВООПИКа

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Стало известно, что историческое задание, расположенное на улице Декабристов, 48, останется в пользовании омского отделения ВООПИКа. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города Сергей Шелест, ранее такая информация публиковалась в ряде СМИ.
«Помещения действительно остаются за местным отделением ВООПИКа. Такое решение было принято на заседании комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных НКО», — рассказал градоначальник.
Также указан срок, на который продлевается пользование зданием: два года. Кроме того, Шелест подчеркнул, что открыт к дальнейшему взаимодействию с деятельными общественниками.
Ранее Город55 писал о том, что в собственность области переходят активы «Омскгоргаза», который прошел процедуру банкротства. Об этом в начале февраля сообщил глава омского министерства энергетики Владимир Шнипко.