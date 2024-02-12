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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

иллюстрация

Плед, свечи, танцы и ужин. Как отпраздновать День влюбленных дома

12 февраля 2024, 08:29
Фото: Город55
иллюстрация

Россиянам дали совету по тому, как отпраздновать День влюбленных дома

Праздничную атмосферу можно создать собственными руками и испытать яркие эмоции в том числе парам, живущим вместе долгое время.

В среду, 14 февраля, будет праздноваться День влюбленных. Издание newia.ru пишет о том как можно встретить этот праздник. Он выпадает на середину рабочей недели, но даже необязательно идти в ресторан.

Советы по реанимации чувств дал психотерапевт и клинический психолог Евгений Гиберт. Они особенно будут полезны для пар с детьми. К слову, романтично встретить 14 февраля можно и дома.

Для атмосферы уюта подготовьте диван или кровать, разложите мягкие подушки и теплые пледы, чтобы сразу было понятно, что это место для расслабления. Можете также играть со светом, используя мягкие светильники или свечи.

На ужин в этот вечер можно приготовить что-то изысканное, особенное или отдать выбор в пользу любимых знакомых блюд. Подумайте заранее также о том, какие будут напитки и десерт. Возможно, в праздничный день вам захочется вина, шампанского или коктейлей. На стол для торжественности можете постелить скатерть и использовать красивую посуду. Цветы также создадут атмосферу праздника.

После ужина можно подвигаться, включив любимый романтический плейлист, или посмотреть вместе фильм/сериал. В качестве досуга некоторые пары выбирают игры, предназначенные на двоих. Если не хочется активностей и интерактива, то можно обменяться просто символическими подарками. Кто-то любит писать второй половинке письма с признаниями.

Парам, которые долгое время вместе, предлагают освежить чувства несколькими способами. Один из них — воспроизвести первое свидание, вспомнив музыку в тот особенный вечер, разговор, блюда. Другой вариант — попробовать вместе новое. Например, необычный ресторан, мастер-класс на гончарном кругу, скалодром.

Семьям, которые захотят остаться дома, предлагают погрузиться в приятные воспоминания. Создайте фотоальбом или видеоклип с лучшими моментами в вашей совместной жизни.

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#Общество#Омская область#Россия#Новости#Праздник#Алина Ясинская#14 февраля#День влюбленных
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