Плед, свечи, танцы и ужин. Как отпраздновать День влюбленных дома

На ужин в этот вечер можно приготовить что-то изысканное, особенное или отдать выбор в пользу любимых знакомых блюд. Подумайте заранее также о том, какие будут напитки и десерт. Возможно, в праздничный день вам захочется вина, шампанского или коктейлей. На стол для торжественности можете постелить скатерть и использовать красивую посуду. Цветы также создадут атмосферу праздника.