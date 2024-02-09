В Омске перед 14 Февраля в 1,5 раза взлетел спрос на секс-игрушки. Узнали подробности

В течение года есть периоды, когда спрос на интимную продукцию снижается. Например, в межсезонье, когда тепло сменяется холодом, люди больше денег тратят на гардероб. Тенденция особенно актуальна для Омска и Сибири в целом с ее резкоконтинентальным климатом.