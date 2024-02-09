В Омске перед 14 Февраля в 1,5 раза взлетел спрос на секс-игрушки. Узнали подробности

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В Омске перед Днем всех влюбленных в полтора раза вырос спрос на продукцию секс-шопов. О новинках в мире интим-товаров, секс-трендах и особенностях спроса на продукцию с маркировкой «18+» узнал корреспондент Города55 Евгений Игишев. На вопросы ответила управляющая сетью магазинов «Эрос» Татьяна Воробьева.
«В этот период у нас высокий сезон. Интерес к товарам категории „18+“ увеличивается перед гендерными праздниками. Многие люди стараются уйти от стандартных решений, хотят преподнести своему партнеру неожиданный, приятный и полезный подарок. Да, можно сказать, что интерес увеличивается», — отметила Татьяна.
Посещаемость магазинов для взрослых перед 14 Февраля, 23 Февраля и 8 Марта увеличивается на 40-50%. В целом, в этой сфере был повышенный спрос в последние пару лет. Интерес к интим-товарам начал расти с начала пандемии.
«В годы пандемии спрос увеличился в два раза. Люди были заперты дома, и вынуждены были развлекать себя. Все-таки, первое о чем думает пара, когда остается наедине друг с другом — это близость. И после 2022 года эта тенденция сохранилась. Интерес вырос. Это ведь не только секс-игрушки, тут и интимная косметика. У людей увеличивается уровень определенной сексуальной культуры», — рассказала специалист по секс-товарам.
В течение года есть периоды, когда спрос на интимную продукцию снижается. Например, в межсезонье, когда тепло сменяется холодом, люди больше денег тратят на гардероб. Тенденция особенно актуальна для Омска и Сибири в целом с ее резкоконтинентальным климатом.
«В межсезонье снижается спрос. Люди приобретают дорогостоящую одежду. Также нужно учесть, что наша целевая аудитория — это люди среднего возраста, условно от 25 до 40 лет. Именно в эту возрастную категорию входят счастливые родители школьников, детей, которые ходят в садики. Поэтому перед сентябрем тоже возможен спад. Из года в год периоды спроса могут меняться, так как вклиниваются некоторые факторы, например, развитие маркетплейсов», — объяснила Татьяна Воробьева.
В сфере товаров категории «18+» есть свои тренды, появляются новинки.
«Эти тренды задают и блогеры, и производители секс-товаров, через социальные сети, через инфлюенсеров вводят моду на определенные товары. Например, сейчас раскручивают такое средство контрацепции, как латексные салфетки для орального секса. Товар набрал популярность в Европе, а теперь пришел в Россию, в том числе в Омск. У большинства людей уже есть понимание, что безопасный секс — залог здоровья. Если презерватив рассчитан на проникающий секс, то латексные салфетки используются для всех видов орального секса», — рассказала Татьяна.
Цифровые технологии пришли в том числе и в сферу секс-товаров. Популярность набирают игрушки, которые синхронизируются со смартфонами. Девайсом можно управлять удаленно со своего телефона.
«Такие игрушки предназначены для ношения на теле. Разновидность публичного секса. Но только не классического проникающего, а секса с партнером на расстоянии. Например, в каком-то публичном месте. У человека задача сохранить лицо, но при этом два партнера знают, чем они занимаются, могут находиться в ресторане, в кино. Один из партнеров может управлять игрушкой со смартфона, задавая любые ритмы, режимы. Даже есть такая функция, когда можно включить музыку, и девайс будет работать в этом ритме.»
Татьяна добавила, что часть людей не посещают секс-шопы из-за стереотипных представлений о продукции. Люди думают, что в интим-магазинах продаются только фалоиммитаторы и вибраторы.
«Как ни крути, все-таки посещение секс-шопов для многих не является обыденностью, как поход в супермаркет или кафе. Вопросы безопасности и здоровья более важные и наиболее острые. А ассортимент магазинов для взрослых в том числе предлагает и такую продукцию», — заключила Татьяна Воробьева.
Согласно данным сервиса 2Gis, в Омске в настоящее время работает около 50 магазинов с товарами для взрослых. Среди них «Эрос», «Интим», «Доктор любви», «1001 ночь», «Точка G» и другие.