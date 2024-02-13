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14 февраля

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13 февраля
Нужны деньги. Известно, сколько свиданий могут позволить омичи на свою зарплату
Также есть информация, сколько денег лучше приготовить на романтическую встречу, учитывая поход в ресторан и цветы.
13 февраля, 11:31
12 февраля
Плед, свечи, танцы и ужин. Как отпраздновать День влюбленных дома
Праздничную атмосферу можно создать собственными руками и испытать яркие эмоции в том числе парам, живущим вместе долгое время.
12 февраля, 08:29

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