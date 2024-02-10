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Омичи рассказали, что с трубы ТЭЦ-5 отвалился пятикилограммовый кусок бетона

«Бомбардировка бетоном». Омичи рассказали, что с трубы ТЭЦ отвалился тяжелый осколок

10 февраля 2024, 07:45
Фото: 1MI

Омичи рассказали, что с трубы ТЭЦ-5 отвалился пятикилограммовый кусок бетона

По сообщениям очевидцев, бетон пробил забор и мог попасть на парковку для клиентов.

Сообщение об инциденте появилось в городском паблике «ЧП Омск». Очевидцы рассказали, что пятикилограммовый кусок бетона отвалился от трубы омской ТЭЦ вчера утром, около восьми часов. Никто из людей не пострадал, осколок повредил забор и чудом не попал на парковку для посетителей, которая находится рядом.

«Вчера с трубы ТЭЦ-5 прилетел кусок бетона, весом около 5 кг. Пробил забор из профнастила и разорвал другой забор из сетки рабицы», — рассказал омич.

Кроме того, мужчина отметил, что падения кусков бетона происходили и ранее. С учетом скорости полета осколка и его массы, отсутствие пострадавших — большая удача.

«Это не первый случай бомбардировки бетоном. Высота трубы 277 метров. Представьте, с какой силой он оттуда летел. Хорошо, что мимо», — добавил автор публикации.
Фото: Скриншот сообщества "ЧП Омск"

Напомним, в конце января в одной из школ Любинского района на ученика с потолка упал кусок штукатурки. После случившегося прокуратура и региональной следственный комитет начали проверки, а директору школы внесли представление.

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#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#ТЭЦ#Опасность#Жалоба#Анастасия Баянова#Кусок бетона
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