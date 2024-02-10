«Бомбардировка бетоном». Омичи рассказали, что с трубы ТЭЦ отвалился тяжелый осколок

Сообщение об инциденте появилось в городском паблике «ЧП Омск». Очевидцы рассказали, что пятикилограммовый кусок бетона отвалился от трубы омской ТЭЦ вчера утром, около восьми часов. Никто из людей не пострадал, осколок повредил забор и чудом не попал на парковку для посетителей, которая находится рядом.