«Бомбардировка бетоном». Омичи рассказали, что с трубы ТЭЦ отвалился тяжелый осколок

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Сообщение об инциденте появилось в городском паблике «ЧП Омск». Очевидцы рассказали, что пятикилограммовый кусок бетона отвалился от трубы омской ТЭЦ вчера утром, около восьми часов. Никто из людей не пострадал, осколок повредил забор и чудом не попал на парковку для посетителей, которая находится рядом.
«Вчера с трубы ТЭЦ-5 прилетел кусок бетона, весом около 5 кг. Пробил забор из профнастила и разорвал другой забор из сетки рабицы», — рассказал омич.
Кроме того, мужчина отметил, что падения кусков бетона происходили и ранее. С учетом скорости полета осколка и его массы, отсутствие пострадавших — большая удача.
«Это не первый случай бомбардировки бетоном. Высота трубы 277 метров. Представьте, с какой силой он оттуда летел. Хорошо, что мимо», — добавил автор публикации.
Напомним, в конце января в одной из школ Любинского района на ученика с потолка упал кусок штукатурки. После случившегося прокуратура и региональной следственный комитет начали проверки, а директору школы внесли представление.