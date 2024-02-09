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Вмешалась пандемия. В Омске нет средств на ремонт заброшки для врачебного диспансера

9 февраля 2024, 05:14
Фото: Изображение Midjourney
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На ремонт заброшки в Нефтяниках для омского врачебного диспансера пока нет денег

В собственность Омской области двухэтажное здание на Энтузиастов перешло еще в октябре 2018 года, диспансер должен был переехать в него до конца 2020-го.

Пару дней назад Город55 рассказывал, что проект капремонта здания на Энтузиастов, 31А для размещения в нем врачебно-физкультурного диспансера прошел госэкспертизу. Заброшенная двухэтажка, которую раньше занимал детский сад, перешла в собственность Омской области в 2018 году, диспансер рассчитывал переехать в здание в Нефтяниках к концу 2020 года, так как текущих помещений на Масленникова ему не хватает.

Однако капремонт здания пока так и не начался. Как сообщили Городу55 в омском минздраве, процесс встал на паузу из-за пандемии и изменения приоритетов.

«По окончанию пандемии были выделены средства на изыскательские работы и проектно-сметную документацию. В настоящий момент ПСД еще на экспертизе. После положительного заключения и при наличии объема финансирования можно будет начать процедуру торгов», — отметили в ведомстве.

Подрядчика для разработки проекта и обследования здания, напомним, нашли только в ноябре 2022 года. За 2,25 млн рублей работу выполняет компания «Оценка технического состояния конструкций» из Санкт-Петербурга.

Во сколько обойдется капремонт простаивающего здания и сколько этот процесс займет по времени — пока неизвестно. Так что в ближайшее время врачебно-физкультурный диспенсер и дальше продолжит размещаться на первом этаже жилого дома на Масленникова в стесненных условиях.

Добавим, что с апреля 2021 года врачебно-физкультурному диспансеру приходится регулярно тратить средства на охрану здания на Энтузиастов. Только в 2023 году на эти цели ушло более 923 тысяч рублей (контракты получили частные охранные организации «Легионер» и «Атон»). А с 1 января по 20 марта 2024-го за 173 тысячи рублей объект охраняет компания «Охрана Сокол» из Красноярска.

Хотели заехать в 2020-м. В Омске для врачебного диспансера отремонтируют заброшку
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#Эксклюзивы#Омск#Минздрав#Капремонт#Здравоохранение#Финансирование#Медицина#Новости#Врачебно-физкультурный диспансер#Пандемия#Переезд#Юлия Истомина
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