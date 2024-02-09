Вмешалась пандемия. В Омске нет средств на ремонт заброшки для врачебного диспансера

Пару дней назад Город55 рассказывал, что проект капремонта здания на Энтузиастов, 31А для размещения в нем врачебно-физкультурного диспансера прошел госэкспертизу. Заброшенная двухэтажка, которую раньше занимал детский сад, перешла в собственность Омской области в 2018 году, диспансер рассчитывал переехать в здание в Нефтяниках к концу 2020 года, так как текущих помещений на Масленникова ему не хватает.