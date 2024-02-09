Вмешалась пандемия. В Омске нет средств на ремонт заброшки для врачебного диспансера

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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Updated Сегодня, 05:16
Пару дней назад Город55 рассказывал, что проект капремонта здания на Энтузиастов, 31А для размещения в нем врачебно-физкультурного диспансера прошел госэкспертизу. Заброшенная двухэтажка, которую раньше занимал детский сад, перешла в собственность Омской области в 2018 году, диспансер рассчитывал переехать в здание в Нефтяниках к концу 2020 года, так как текущих помещений на Масленникова ему не хватает.
Однако капремонт здания пока так и не начался. Как сообщили Городу55 в омском минздраве, процесс встал на паузу из-за пандемии и изменения приоритетов.
«По окончанию пандемии были выделены средства на изыскательские работы и проектно-сметную документацию. В настоящий момент ПСД еще на экспертизе. После положительного заключения и при наличии объема финансирования можно будет начать процедуру торгов», — отметили в ведомстве.
Подрядчика для разработки проекта и обследования здания, напомним, нашли только в ноябре 2022 года. За 2,25 млн рублей работу выполняет компания «Оценка технического состояния конструкций» из Санкт-Петербурга.
Во сколько обойдется капремонт простаивающего здания и сколько этот процесс займет по времени — пока неизвестно. Так что в ближайшее время врачебно-физкультурный диспенсер и дальше продолжит размещаться на первом этаже жилого дома на Масленникова в стесненных условиях.
Добавим, что с апреля 2021 года врачебно-физкультурному диспансеру приходится регулярно тратить средства на охрану здания на Энтузиастов. Только в 2023 году на эти цели ушло более 923 тысяч рублей (контракты получили частные охранные организации «Легионер» и «Атон»). А с 1 января по 20 марта 2024-го за 173 тысячи рублей объект охраняет компания «Охрана Сокол» из Красноярска.