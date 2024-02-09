Бильярд, сауна и умный дом. Сколько стоит элитное жилье в Омске

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Первая и самая дорогая квартира находится по адресу улица Красина, 6. Пять комнат, дизайнерский ремонт, паркет из дуба и итальянская керамика — за все это придется заплатить 60 млн рублей.
«Места общего пользования в отличном состоянии. В подъезде произведен качественный ремонт с использованием дорогостоящих материалов. Закрытая придомовая территория. Подземная парковка (одно машиноместо в паркинге). Отличные соседи», — сказано в объявлении.
На втором месте квартира за 39,5 млн рублей. Она находится на улице Краснофлотская, 15, недалеко от Иртышской набережной. Как сказано в объявлении, квартира семейного формата — всего одна на этаже. Три спальни, гардеробная, два санузла, спортивный зал. На цокольном этаже для жильцов дома есть бассейн.
Третья квартира в рейтинге двухуровневая на четвертом этаже. Она находится по адресу: ул.Ангарская, 7. Ее площадь — 261,6 м. кв. Приобрести такую жилплощадь можно за 35 млн 900 тыс. В квартире три спальни, три санузла, три гардеробных, прачечная, бильярдная комната, сауна и настоящий камин. Недалеко от дома есть школа и несколько торговых центров.
Купить квартиру в Центральном районе города можно за 34,5 млн рублей. Три комнаты, прачечная, гостиная и просторная столовая. Чаще всего при продаже такой дорогостоящей недвижимости ответственным лицом является агентство, но тут объявление от собственника. Подробного описания нет, но на все вопросы готовы ответить по телефону.
И замыкает пятерку квартира за 30 млн рублей. Она находится в центре города, на улице Волочаевской, 15к1.
«Двух уровневая светлая и теплая квартирa. Первый этаж: гостиная и гардеробная, санузел, кухня, второй этаж: санузел и четырe комнаты. Развитая инфраструктура», — уточнили в объявлении.
Из-за повышения процентной ставки на ипотеку многие стали отдавать предпочтение аренде, а не покупке жилья. В феврале текущего года на рынке недвижимости в Омске наблюдается резки спад. Сейчас ставка Центробанка России — 16%. Будет ли спад цен, специалисты по недвижимости сказать не могут.
Также эксперты советуют накопить на первоначальный взнос для ипотеки, причем не брать кредит на эти цели, а именно собрать необходимую сумму своими силами.