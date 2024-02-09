Бильярд, сауна и умный дом. Сколько стоит элитное жилье в Омске

Третья квартира в рейтинге двухуровневая на четвертом этаже. Она находится по адресу: ул.Ангарская, 7. Ее площадь — 261,6 м. кв. Приобрести такую жилплощадь можно за 35 млн 900 тыс. В квартире три спальни, три санузла, три гардеробных, прачечная, бильярдная комната, сауна и настоящий камин. Недалеко от дома есть школа и несколько торговых центров.