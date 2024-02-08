Индексация на 550 рублей. Омским учителям увеличили оклады

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Министр образования Омской области Иван Кротт накануне, 7 февраля, подписал приказ об увеличении окладов педагогических работников.
Так, оклады учителей составят 10550 рублей, методистов, воспитателей, педагогов-психологов, мастеров производственного обучения — 10085 рублей, социальных педагогов и преподавателей дополнительного образования — 9826 рублей.
Индексация по сравнению с прошлым годом составила 5,5%.
Ранее Городу55 в министерстве образования рассказывали, что зарплата учителей зависит от педагогической нагрузки, наличия квалификационной категории, стажа работы, классного руководителя, результативности.
Средняя зарплата школьных педагогов в прошлом году в Омской области составила 43 132 рубля (включая классное руководство). Однако, учителя говорят, чтобы приблизится к среднестатистическому уровню заработка необходимо брать 2-2,5 ставки.