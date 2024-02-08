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Индексация на 550 рублей. Омским учителям увеличили оклады

8 февраля 2024, 09:06
Фото: 1MI
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Учителям и воспитателям в Омской области увеличили оклады

В 2023 году оклад школьного учителя составлял 10 000 рублей, с нынешнего года — 10 550 рублей.

Министр образования Омской области Иван Кротт накануне, 7 февраля, подписал приказ об увеличении окладов педагогических работников.

Так, оклады учителей составят 10550 рублей, методистов, воспитателей, педагогов-психологов, мастеров производственного обучения — 10085 рублей, социальных педагогов и преподавателей дополнительного образования — 9826 рублей.

Индексация по сравнению с прошлым годом составила 5,5%.

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Фото: Приказ министерства образования Омской области

Ранее Городу55 в министерстве образования рассказывали, что зарплата учителей зависит от педагогической нагрузки, наличия квалификационной категории, стажа работы, классного руководителя, результативности.

Средняя зарплата школьных педагогов в прошлом году в Омской области составила 43 132 рубля (включая классное руководство). Однако, учителя говорят, чтобы приблизится к среднестатистическому уровню заработка необходимо брать 2-2,5 ставки.

Статистика и реальность. Как отличаются зарплаты в омских школах от цифр в отчетах
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#Образование#Омская область#Зарплата#Средняя зарплата#Учителя#Евгений Игишев
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