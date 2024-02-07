Москва будущего и роман в романе: какой получилась экранизация «Мастера и Маргариты»

Для начала стоит отметить, что экранизации «Мастера и Маргариты» — это особая история. В принципе Булгаков никогда не собирался создавать классику на все времена. Его книги — это не «Анна Каренина», не претенциозный эпос, а развлекательное чтение, отличающееся от «коллег» по жанру только высоким качеством исполнения. Так сложилось, что этого качества хватило: существенная часть россиян, застигнутая врасплох ответом «Какая лучшая книга на русском языке?», назовет «Мастера и Маргариту». При этом вероятность того, что отвечающий действительно читал эту книгу и действительно ее любит, будет куда выше, чем в случае с «Войной и миром» или «Преступлением и наказанием».