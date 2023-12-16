Идут на Гузееву и Миядзаки. Какие фильмы омичи смотрят в кино

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Стал известен топ фильмов с начала декабря, на которые омичи ходили в кино. Так, самой популярной лентой последних двух недель стала комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой в главной роли. К сегодняшнему дню фильм собрал в омском прокате больше 3,8 млн рублей. Данные опубликовала Единая информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.
Новогодняя комедия «Елки 10» занимает вторую строчку рейтинга. Фильм успел заработать в регионе больше 1,6 млн рублей. Замыкает тройку лидеров сказка «По щучьему велению» — лента за две недели также собрала больше 1,6 млн.
В топ 5 декабрьских фильмов в Омске попали также спортивная семейная кинолента «Хоккейные папы» (870 тысяч рублей в прокате) и аниме японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (540 тысяч рублей).
Ранее омский боец Шлеменко прокомментировал сериал «Слово пацана». Спортсмен пока не нашел время, чтобы полностью посмотреть отечественную киноновинку.