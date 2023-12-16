Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Иллюстрация

Идут на Гузееву и Миядзаки. Какие фильмы омичи смотрят в кино

16 декабря 2023, 09:43
Фото: 1MI
Иллюстрация

Стало известно, на какие фильмы омичи чаще всего ходили в кино с начала декабря

Лидером проката стала комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой в главной роли.

Стал известен топ фильмов с начала декабря, на которые омичи ходили в кино. Так, самой популярной лентой последних двух недель стала комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой в главной роли. К сегодняшнему дню фильм собрал в омском прокате больше 3,8 млн рублей. Данные опубликовала Единая информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.

Новогодняя комедия «Елки 10» занимает вторую строчку рейтинга. Фильм успел заработать в регионе больше 1,6 млн рублей. Замыкает тройку лидеров сказка «По щучьему велению» — лента за две недели также собрала больше 1,6 млн.

В топ 5 декабрьских фильмов в Омске попали также спортивная семейная кинолента «Хоккейные папы» (870 тысяч рублей в прокате) и аниме японского режиссера Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (540 тысяч рублей).

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Единая информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах

Ранее омский боец Шлеменко прокомментировал сериал «Слово пацана». Спортсмен пока не нашел время, чтобы полностью посмотреть отечественную киноновинку.

Влияет на бессознательном уровне. Шлеменко прокомментировал сериал «Слово пацана»
Узнать подробнее
#Общество#Кино#Кинотеатры#Развлечения#Евгений Игишев#Хаяо Миядзаки#Лариса Гузеева
Подпишитесь
Главный следователь России затребовал доклад о ситуации с отоплением в Омске
Сегодня, 06:41
Запрещен ввоз и вывоз животных. В Омской области ввели карантин по лейкозу коров
Сегодня, 03:51
«Конечно нужны!» или «Лучше нуждающимся». Что омичи думают о новогодних салютах
Сегодня, 03:23
Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом
Сегодня, 04:44
«Жаль расставаться с такой красотой». В Омске продают золотистую раритетную «Волгу»
Сегодня, 05:44
Воняет газом и жженой резиной. Омичи пожаловались на качество воздуха в городе
Сегодня, 07:21