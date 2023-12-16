Идут на Гузееву и Миядзаки. Какие фильмы омичи смотрят в кино

Стал известен топ фильмов с начала декабря, на которые омичи ходили в кино. Так, самой популярной лентой последних двух недель стала комедия «Теща» с Ларисой Гузеевой в главной роли. К сегодняшнему дню фильм собрал в омском прокате больше 3,8 млн рублей. Данные опубликовала Единая информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.