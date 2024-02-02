Как накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке в России

Еще один вариант получения средств — инвестирование в акции или различные финансовые инструменты, которые сейчас на рынке достаточного много. Это и отдельные инвестиционные счета, и фонды, и другое. Стоит при этом помнить о рисках потерь, когда увеличивается возможная прибыль. Инвесторам советуют создавать портфели, в которых будут активы с разными уровнями риска, чтобы не потерять все накопления.