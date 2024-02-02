Как накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке в России

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Размер первоначального взноса по льготной ипотеке увеличили для россиян до 30%. Накопить необходимую сумму можно несколькими способами. Об этом пишет издание newia.ru.
Конечно, для начала стоит пересмотреть свои траты, ведь наверняка можно на чем-то сэкономить. Чтобы это понять, проанализируйте ежемесячные траты. Например, для сбора первоначального взноса можно отказаться на какое-то время от походов в кафе и рестораны. Возможно, у кого-то есть ненужные подписки, которые редко используются.
Также можно откладывать деньги. Некоторые с каждой зарплаты выделяют какую-то сумму. Для удобства откройте отдельный счет или настройте автоперевод на сберегательный. Накопления действительно помогают, главное — регулярность.
Многие для достижения цели берут подработки. Если есть возможность, то найдите источник дополнительного дохода и подрабатывайте в свободное время. Если грамотно распределять денежные ресурсы, то возможно накопить необходимую сумму. К слову, на хобби также можно зарабатывать.
Конечно же, можно получить материальную помощь и от родных, близких людей.
Нередко вред бюджету наносят спонтанные покупки, причем иногда некоторые вещи бывают достаточно дорогими. Чтобы эти траты не били по кошельку, лучше несколько раз подумать, действительно ли та или иная вещь так необходима.
Многие для регулирования своих трат составляют список покупок перед магазином заранее. Это помогает, поскольку вы покупаете только то, что нужно. Если же вам нужно что-то из одежды, то можете дождаться сезонных скидок, которые приятно порадуют вас и позволят сэкономить для более приоритетной цели.
Еще один вариант получения средств — инвестирование в акции или различные финансовые инструменты, которые сейчас на рынке достаточного много. Это и отдельные инвестиционные счета, и фонды, и другое. Стоит при этом помнить о рисках потерь, когда увеличивается возможная прибыль. Инвесторам советуют создавать портфели, в которых будут активы с разными уровнями риска, чтобы не потерять все накопления.
Перебирайте шкафы и смело отказывайтесь оттого, чем уже не пользуетесь. Это может быть одежда, бытовая техника, электроника. Продают чаще всего на сайтах бесплатных объявлений, в том числе «Авито» и «Юла».
Лучше всего копить для первоначального взноса на ипотеку, чем оформлять кредит. Если вы хотите быстрее получить желаемую сумму, то откладывайте больше.