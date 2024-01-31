Омским школьникам предложили пройти курс в рамках турнира «Умножая таланты»

Posted Сегодня, 02:20
Published Сегодня, 02:20
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
27 января вышел образовательный онлайн-курс интеллектуального турнира «Умножая таланты». Программа предусматривает подготовку по конкурсным дисциплинам — цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию. Пройти онлайн-курс могут все зарегистрированные участники турнира, он будет доступен до 12 февраля.
В рамках курса эксперты нефтехимической отрасли и сотрудники «Газпром нефти» расскажут о научно-производственных задачах компании в разных направлениях, познакомят с методологией прохождения отборочных этапов турнира и дадут рекомендации по так называемым гибким навыкам. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в интерактивной игре «Инженер XXI века».
Напомним, ученики 8–11 классов могут зарегистрироваться на турнир «Умножая таланты» до 11 февраля включительно по ссылке https://turnir2024.online/. Победители и призеры олимпиады не только научатся решать практические инженерные и технические задачи и пополнят свое портфолио бизнес-кейсами, но и получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта. Ими являются Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет и другие вузы.
Интеллектуальный турнир «Умножая таланты» проводится уже в девятый раз при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». В турнире принимают участие старшеклассники из ЯНАО, ХМАО-Югры, Омской, Томской, Тюменской и Оренбургской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. В Омской области турнир проходит при поддержке Омского НПЗ.
«Это прекрасный шанс для старшеклассников самореализоваться, сравнить свой уровень подготовки со сверстниками из разных регионов, а также углубить знания с помощью экспертов. ОНПЗ помогает одаренным омским детям сделать первые шаги в нефтехимии, отточить навыки командной работы. Взаимодействие с профессионалами отрасли дает ребятам практическое представление о возможном карьерном пути», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.