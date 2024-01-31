Омским школьникам предложили пройти курс в рамках турнира «Умножая таланты»

Напомним, ученики 8–11 классов могут зарегистрироваться на турнир «Умножая таланты» до 11 февраля включительно по ссылке https://turnir2024.online/. Победители и призеры олимпиады не только научатся решать практические инженерные и технические задачи и пополнят свое портфолио бизнес-кейсами, но и получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта. Ими являются Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет и другие вузы.