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Разберется полиция. В Омской области заведующий ДК набросился на школьника

26 января 2024, 03:40
Фото: 1MI
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В Омской области худрук клуба подрался со школьником

Конфликт между художественным руководителем и ребенком произошел в понедельник, 22 января.

В селе Новокиевка Любинского района произошла потасовка между художественным руководителем клуба и одним из учеников. Видео, снятое другими присутствующими в местном ДК детьми, попало в интернет.

«Как после такого отпускать детей на репетицию? Или чтоб где-то участвовали? Заведующий Домом Культуры набросился на ребенка! И угрожает. Видимо, ребенок ему не понравился. Ребенок ни в чем не виновен, много свидетелей и доказательств», — сообщил местный житель.

На конфликт отреагировала администрация Любинского района. 24 января местный Центр культуры и искусства по данному факту организовал служебную проверку. А накануне вернулся с результатами проверки сложившейся ситуации.

«Художественный руководитель находился на рабочем месте без признаков алкогольного опьянения. Сторонами участников конфликта написаны заявления в полицию, где будет детальное разбирательство. Руководством Центра культуры и искусства наложено дисциплинарное наказание на художественного руководителя за некорректное поведение, проведена беседа по вопросам выстраивания взаимоотношений и этике поведения с посетителями клуба», — прокомментировали в администрации Любинского района.

Напомним, что недавно в Омской области придали огласке конфликт, произошедший в школе Большереченского района. Мальчик избил своего одноклассника учебников. В деле разбираются сотрудники регионального минобра, прокуратуры и следственного комитета.

Бил учебником. Омский следком включился в историю с избиением школьника сверстником
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#Происшествия#Омск#Юлия Истомина
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