В «Кузьминках» на Левобережье Омска наладили сеть LTE

МТС установила новые базовые станции на Левом берегу, что позволило повысить емкость сети и скорость мобильного интернета для жителей улиц Перелета, Крупской, а также части новостроек, расположенных в ЖК «Кузьминки». Теперь жители микрорайона могут без проблем подключать к сети 4G любые гаджеты, пользоваться видеосвязью и онлайн-сервисами, получать электронные услуги.