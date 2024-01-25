В «Кузьминках» на Левобережье Омска наладили сеть LTE

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
МТС установила новые базовые станции на Левом берегу, что позволило повысить емкость сети и скорость мобильного интернета для жителей улиц Перелета, Крупской, а также части новостроек, расположенных в ЖК «Кузьминки». Теперь жители микрорайона могут без проблем подключать к сети 4G любые гаджеты, пользоваться видеосвязью и онлайн-сервисами, получать электронные услуги.
«В прошлом году в Кузьминках сдали в эксплуатацию последнюю новостройку. За эти годы район рос, увеличивалось количество жителей, а значит, и потребность в быстром мобильном интернете. Увеличение скорости и зоны охвата LTE не только обеспечит потребности жильцов в быстром интернете, но и будет способствовать внедрению цифровых решений в жилых домах и на территории общественного пространства, что также необходимо для повышения качества жизни новоселов», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
Он подчеркнул, что аналитики компании ежегодно фиксируют рост трафика в этом районе на 20-30%, поэтому МТС планирует и дальше активно развивать свою сеть.