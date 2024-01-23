Работа за идею. Работникам предприятия в Омской области задолжали зарплату

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сотрудники правоохранительных органов установили, что 25 работников предприятия «Называевский элеватор» вовремя не получали заработную плату. Долг организации перед работниками составил 500 тыс рублей.
Директор предприятия «Называевский элеватор» уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Теперь руководителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей.
Задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.