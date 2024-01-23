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Published Сегодня, 07:29

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В Омской области директора предприятия заставили выплатить зарплату

Работа за идею. Работникам предприятия в Омской области задолжали зарплату

23 января 2024, 07:29
Фото: 1MI

В Омской области директора предприятия заставили выплатить зарплату

Нарушения трудового законодательства выявили на ООО «Называевский элеватор», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 25 работников предприятия «Называевский элеватор» вовремя не получали заработную плату. Долг организации перед работниками составил 500 тыс рублей.

Директор предприятия «Называевский элеватор» уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Теперь руководителю грозит штраф в размере 30 тыс рублей.

Задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

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#Происшествия#Омская область#Задолженность по зарплате#Долг#Анастасия Чернобаева#Нарушение трудового законодательства#Называевская прокуратура
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