Деньги нашлись. В омском колледже преподавателям выплатили все долги по зарплате

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Город55 в начале ноября рассказывал о ситуации, возникшей в Черлакском филиале Сибирского профессионального колледжа. С июня преподавателям перестали начислять стимулирующие выплаты за выполнение дополнительной работы. Объяснение этому нашлось: колледж остался без денег, после того как уволившимся пенсионерам выплатили «парашюты». Эту информацию подтвердили и в минобразования Омской области, умолчав о потребовавшихся на это суммах.
После публикации Города55, в учебное заведение с проверкой отправились сотрудники прокуратуры Омской области. Среди изъятых документов были ведомости с информацией по стимулирующим выплатам и начисляемым преподавателям баллам за допработу.
А сегодня, 30 ноября, сотрудники впервые с июля получили полную зарплату. Как стало известно Городу55, преподавателям выплатили суммарно весь долг. Кроме того, руководство Сибирского профессионального колледжа пообещало, что задержек по выплате стимулирующих больше не будет.
Наша редакция продолжит следить за происходящем в колледже. А подробно прочитать, как объясняли сильно уменьшившиеся зарплаты в колледже и в минобразовании, можно здесь: