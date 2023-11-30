Деньги нашлись. В омском колледже преподавателям выплатили все долги по зарплате

Город55 в начале ноября рассказывал о ситуации, возникшей в Черлакском филиале Сибирского профессионального колледжа. С июня преподавателям перестали начислять стимулирующие выплаты за выполнение дополнительной работы. Объяснение этому нашлось: колледж остался без денег, после того как уволившимся пенсионерам выплатили «парашюты». Эту информацию подтвердили и в минобразования Омской области, умолчав о потребовавшихся на это суммах.