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Published Сегодня, 07:29

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Максим Плетюк сменил директора в одной из своих компаний

В одной из омских компаний «Ястро» сменилось руководство

22 января 2024, 07:29
Фото: 1MI

Максим Плетюк сменил директора в одной из своих компаний

Фирмой «Ястро-Лакт» теперь руководит Александр Пастарнак.

В обществе с ограниченной ответственностью «Ястро-Лакт», зарегистрированном в селе Любино-Малороссы Любинского района Омской области, появился новый директор. Теперь этот пост занимает Александр Пастарнак, сменивший Наталью Лукаш.

О Пастарнаке известно, что в 2007 году он 7 месяцев был директором ООО «Бизнес-Группа» — торговой фирмы из Черлака, которая занимается оптовой неспециализированной торговлей. Некоторое время Пастарнаку принадлежали 3,23% уставного капитала этой компании.

«Ястро-Лакт» занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока. Выручка этой фирмы за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысила 500 млн рублей. 87% УК принадлежат известному омскому бизнесмену Максиму Плетюку — бенефициару фирм «Ястро-Агро», «Ястро-Переработка», «Ястро-Инновации» и просто «Ястро». Благодаря всем этим бизнес-активам Плетюк принадлежит к числу богатейших омичей.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Максим Плетюк#Ястро
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