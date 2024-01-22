В одной из омских компаний «Ястро» сменилось руководство

«Ястро-Лакт» занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством молока. Выручка этой фирмы за 2022 год (последний год, за который есть данные) превысила 500 млн рублей. 87% УК принадлежат известному омскому бизнесмену Максиму Плетюку — бенефициару фирм «Ястро-Агро», «Ястро-Переработка», «Ястро-Инновации» и просто «Ястро». Благодаря всем этим бизнес-активам Плетюк принадлежит к числу богатейших омичей.