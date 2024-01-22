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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Омский «Стройтрансгруп» окончательно ликвидировали

Омский «Стройтрансгруп» окончательно ликвидировали

22 января 2024, 10:52
Фото: 1MI

Омский «Стройтрансгруп» окончательно ликвидировали

Фирму вычеркнули из ЕГРЮЛ из-за банкротства.

В судьбе общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгруп», зарегистрированного в Омске на проспекте Губкина, поставлена жирная точка. Город55 писал, что компания проходит процедуру банкротства. Теперь выяснилось, что Арбитражный суд Омской области принял определение о завершении конкурсного производства и о последующей ликвидации фирмы.

В ЕГРЮЛ уже внесены сведения о ликвидации юридического лица. Таким образом, «Стройтрансгрупп» официально прекратил свое существование.

Уставный капитал компании был зарегистрирован на само общество (71,43%) и на Сергея Кулешова (оставшиеся 28,57%), занимавшего пост директора.

Банкротящийся «Стройтрансгруп» не смог продать чужие долги
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Стройтрансгруп
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