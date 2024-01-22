Омский «Стройтрансгруп» окончательно ликвидировали

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В судьбе общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгруп», зарегистрированного в Омске на проспекте Губкина, поставлена жирная точка. Город55 писал, что компания проходит процедуру банкротства. Теперь выяснилось, что Арбитражный суд Омской области принял определение о завершении конкурсного производства и о последующей ликвидации фирмы.
В ЕГРЮЛ уже внесены сведения о ликвидации юридического лица. Таким образом, «Стройтрансгрупп» официально прекратил свое существование.
Уставный капитал компании был зарегистрирован на само общество (71,43%) и на Сергея Кулешова (оставшиеся 28,57%), занимавшего пост директора.