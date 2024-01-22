Омский «Стройтрансгруп» окончательно ликвидировали

В судьбе общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгруп», зарегистрированного в Омске на проспекте Губкина, поставлена жирная точка. Город55 писал, что компания проходит процедуру банкротства. Теперь выяснилось, что Арбитражный суд Омской области принял определение о завершении конкурсного производства и о последующей ликвидации фирмы.