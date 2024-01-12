Стильно и современно. На Левом берегу Омска ввели в эксплуатацию два новых дома

Строения расположены по адресам № 3/3 и 3б по улице 70 лет Октября, оба — 19-этажные. В доме № 3/3 расположено 128 квартир, 32 однокомнатных, 48 двухкомнатных и столько же трёхкомнатных. В соседствующем распределение жилых помещений точно такое же.