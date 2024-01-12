Стильно и современно. На Левом берегу Омска ввели в эксплуатацию два новых дома

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Ввод жилых домов в эксплуатацию анонсировал омский департамент архитектуры и градостроительства. Застройщиком объектов является ООО «Специализированный застройщик „Сибград“.
Строения расположены по адресам № 3/3 и 3б по улице 70 лет Октября, оба — 19-этажные. В доме № 3/3 расположено 128 квартир, 32 однокомнатных, 48 двухкомнатных и столько же трёхкомнатных. В соседствующем распределение жилых помещений точно такое же.
Напомним, что ранее стало известно о скором строительстве в Омске первой пятизвездочной гостиницы. Об этом Виталий Хоценко рассказал на вчерашнем заседании инвестиционного комитета.