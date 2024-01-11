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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

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В партнерах — мировой бренд. В Омске построят первую пятизвездочную гостиницу

11 января 2024, 08:22
Фото: Город55
Иллюстрация

Первую пятизвездочную гостиницу в городе построит омский инвестор

О поддержке проекта по строительству новой гостиницы губернатор Омской области сообщил на заседании инвестиционного комитета.

Сегодня, 11 января, губернатор Виталий Хоценко анонсировал строительство в Омске пятизвездочной гостиницы. Проект, по его словам, уже получил поддержку.

Город55 выяснил, что инвестором проекта выступает омская компания. Какая именно — пока не уточняется, также как и место, где может появиться первая в Омске гостиница такого уровня.

«Сейчас преждевременно раскрывать подробности. Могу сказать только, что инвестором выступает отечественная компания в партнерстве с известным мировым брендом», — сообщила Городу55 пресс-секретарь омского губернатора Мина Ахвердиева.

Напомним, что разговоры о строительстве в Омске пятизвездочных гостиниц ведутся время от времени. Например, в 2022 году отель такого уровня хотели строить возле «G-Drive Арены», а в 2018-м строительством пятизвездочной гостиницы планировали заняться уральцы.

Добавим, что в прошлом году в Омске открылись два новых четырехзвездочных отеля — «50/60» и «Космос» на Набережной Тухачевского.

С разбитыми бокалами шампанского. В Омске открыли четырехзвездочную гостиницу Cosmos
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#Эксклюзивы#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Инвестор#Проект#Гостиницы#Новости#Юлия Истомина
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