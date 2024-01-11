В партнерах — мировой бренд. В Омске построят первую пятизвездочную гостиницу

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Сегодня, 11 января, губернатор Виталий Хоценко анонсировал строительство в Омске пятизвездочной гостиницы. Проект, по его словам, уже получил поддержку.
Город55 выяснил, что инвестором проекта выступает омская компания. Какая именно — пока не уточняется, также как и место, где может появиться первая в Омске гостиница такого уровня.
«Сейчас преждевременно раскрывать подробности. Могу сказать только, что инвестором выступает отечественная компания в партнерстве с известным мировым брендом», — сообщила Городу55 пресс-секретарь омского губернатора Мина Ахвердиева.
Напомним, что разговоры о строительстве в Омске пятизвездочных гостиниц ведутся время от времени. Например, в 2022 году отель такого уровня хотели строить возле «G-Drive Арены», а в 2018-м строительством пятизвездочной гостиницы планировали заняться уральцы.
Добавим, что в прошлом году в Омске открылись два новых четырехзвездочных отеля — «50/60» и «Космос» на Набережной Тухачевского.