Советские комедии и зарубежная классика. Какие фильмы омичи смотрят в Новый год

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Омичи рассказали о своих любимых новогодних фильмах. Опрос среди жителей региона провел сервис по поиску вакансий SuperJob в конце декабря.
Так, 26% респондентов планируют смотреть советские ленты: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».
Еще 16% жителей Омской области выберут современное зарубежное кино и сериалы. Лидерами в этой категории стали фильмы о Гарри Поттере, трилогия «Властелин колец» и «Барби».
13% респондентов отдают предпочтение современным российским фильмам и сериалам: в топ-3 вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».
9% планируют пересмотреть зарубежную классику: в тройке самых популярных — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».
11% жителей города выбрали другие жанры для просмотра в праздники. 7% доверятся телевизионной программе. 21% не планируют проводить новогодние каникулы за просмотром фильмов и сериалов.
Ранее Город55 рассказывал, какие фильмы омичи смотрели в кинотеатрах в декабре.