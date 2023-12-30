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Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:41

Updated Сегодня, 09:41

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Советские комедии и зарубежная классика. Какие фильмы омичи смотрят в Новый год

30 декабря 2023, 09:39
Фото: 1MI
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Омичи рассказали о своих любимых новогодних фильмах

Каждый пятый житель региона не планирует в новогодние каникулы смотреть кино и сериалы.

Омичи рассказали о своих любимых новогодних фильмах. Опрос среди жителей региона провел сервис по поиску вакансий SuperJob в конце декабря.

Так, 26% респондентов планируют смотреть советские ленты: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Шурика».

Еще 16% жителей Омской области выберут современное зарубежное кино и сериалы. Лидерами в этой категории стали фильмы о Гарри Поттере, трилогия «Властелин колец» и «Барби».

13% респондентов отдают предпочтение современным российским фильмам и сериалам: в топ-3 вошли «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Холоп» и «Теща».

9% планируют пересмотреть зарубежную классику: в тройке самых популярных — «Один дома», «Гринч — похититель Рождества» и «Трудный ребенок».

11% жителей города выбрали другие жанры для просмотра в праздники. 7% доверятся телевизионной программе. 21% не планируют проводить новогодние каникулы за просмотром фильмов и сериалов.

Ранее Город55 рассказывал, какие фильмы омичи смотрели в кинотеатрах в декабре.

Идут на Гузееву и Миядзаки. Какие фильмы омичи смотрят в кино
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#Общество#Сериалы#Новогодние каникулы#Евгений Игишев#Зарубежные фильмы#Гарри Поттер
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