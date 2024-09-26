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Новогодние каникулы

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Сентябрь
11 дней новогодних праздников. Когда омичей ждут длинные выходные в 2025 году
26 сентября, 15:05
Январь
Миллионные сборы. Омичи на новогодних каникулах потратили на кино 56 млн рублей
9 января, 04:46
Продолжение сказочного праздника. Куда можно сходить на новогодних каникулах в Омске
1 января, 10:04
Здравствуй, 2024-й! Как омичи встретили Новый год на улицах города
1 января, 04:31
Декабрь 2023
Советские комедии и зарубежная классика. Какие фильмы омичи смотрят в Новый год
Каждый пятый житель региона не планирует в новогодние каникулы смотреть кино и сериалы.
30 декабря 2023, 09:39
Сказочный лес. Стало известно, когда в Омске откроется резиденция Деда Мороза
13 декабря 2023, 08:37
Ноябрь 2023
Пакуем чемоданы. Омичам рассказали, где дешево отдохнуть на Новый год в Сибири
Аналитики представили стоимость проживания в отелях и гостиницах, а также цены на авиабилеты.
30 ноября 2023, 11:00
Сказки и чудеса. Какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске в этом году
23 ноября 2023, 11:37
Стоит поторопиться. На Новый год и праздники в Омске расхватали большинство коттеджей
15 ноября 2023, 09:07

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