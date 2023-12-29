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Омская полиция ищет похитителя мобильного телефона стоимостью 20 000 рублей

В Омске разыскивают похитителя мобильного телефона стоимостью 20 000 рублей

29 декабря 2023, 07:02
Фото: 1MI

Омская полиция ищет похитителя мобильного телефона стоимостью 20 000 рублей

Как сообщили в пресс-службе УМВД, мужчина уже был задержан, но начал скрываться.

Розыском 21-летнего омича занимаются сотрудники отдела полиции. По имеющийся информации, мужчина похитил мобильный телефон стоимостью 20 000 рублей. Позже за это он был задержан, но не захотел нести наказание и начал скрываться от полицейских.

«Если вы узнали гражданина по фотографии или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102», — обратились к омичам в полиции и прикрепили фотографии нарушителя.

Ранее Город55 рассказывал о поисках неизвестного мужчины, который украл женское пальто из храма. Его действия попали на записи камер видеонаблюдения.

Грехов не боится. Полицейские разыскивают омича, укравшего женское пальто из храма
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#Кража#Омск#Омская область#Розыск#Новости#Анастасия Баянова#Имущественная кража#Разыскивают
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