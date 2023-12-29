В Омске разыскивают похитителя мобильного телефона стоимостью 20 000 рублей

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Розыском 21-летнего омича занимаются сотрудники отдела полиции. По имеющийся информации, мужчина похитил мобильный телефон стоимостью 20 000 рублей. Позже за это он был задержан, но не захотел нести наказание и начал скрываться от полицейских.
«Если вы узнали гражданина по фотографии или располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-33-02, 79-22-78, 8-913-609-75-19 или 102», — обратились к омичам в полиции и прикрепили фотографии нарушителя.
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