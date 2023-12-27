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Грехов не боится. Полицейские разыскивают омича, укравшего женское пальто из храма

27 декабря 2023, 11:47
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские полицейские ищут омича, который украл женское пальто из храма

Его действия попали на записи камер видеонаблюдения, сумма ущерба составила 20 000 рублей.

С заявлением о пропаже пальто в Сотрудники отдела полиции № 6 обратилась омичка. Она рассказала, что неизвестный украл у нее верхнюю одежду прямо в стенах храма. Сумма ущерба составила 20 000 рублей.

Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения, сейчас сотрудники полиции устанавливают личность мужчины.

«Если вам известен данный гражданин либо вы располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-965-985-26-58 или 102», — обратились к горожанам в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Напомним, что несколько месяцев назад полицейские уже раскрывали похожее преступление. Тогда 37-летний мужчина, который работал дворником при храме, ночью проник в трапезную через окно и вынес оттуда телевизор.

Проник ночью через окно. Омич украл телевизор из храма, при котором работал
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#Кража#Омск#Омская область#Розыск#Новости#Анастасия Баянова#Имущественная кража#Разыскивают
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