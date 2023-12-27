Грехов не боится. Полицейские разыскивают омича, укравшего женское пальто из храма

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
С заявлением о пропаже пальто в Сотрудники отдела полиции № 6 обратилась омичка. Она рассказала, что неизвестный украл у нее верхнюю одежду прямо в стенах храма. Сумма ущерба составила 20 000 рублей.
Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения, сейчас сотрудники полиции устанавливают личность мужчины.
«Если вам известен данный гражданин либо вы располагаете информацией о его местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 79-34-02, 8-965-985-26-58 или 102», — обратились к горожанам в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Напомним, что несколько месяцев назад полицейские уже раскрывали похожее преступление. Тогда 37-летний мужчина, который работал дворником при храме, ночью проник в трапезную через окно и вынес оттуда телевизор.