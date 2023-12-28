В российских вузах планируют начать активно применять биометрические технологии

Сейчас работы по созданию проекта уже ведутся, внедрение сервиса запланировано и ожидаемо. Предполагается, что сервис будет применяться для проведения дистанционных экзаменов. В правительстве уверяют, что идентификация студентов вузов по биометрическим данным полностью безопасна.