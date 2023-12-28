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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

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В российских вузах планируют начать активно применять биометрические технологии

28 декабря 2023, 12:42
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В российских вузах планируют применять биометрию для дистанционных экзаменов

Разработка проекта была поручена минцифры, минобрнауки и Центру биометрических технологий.

На разработку проекта правительство РФ дало полтора месяца, «дорожная карта» должна быть сдана не позднее 12 февраля 2024 года, сообщили в «Ведомостях» со ссылкой на поручение вице-премьера — главы аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Сейчас работы по созданию проекта уже ведутся, внедрение сервиса запланировано и ожидаемо. Предполагается, что сервис будет применяться для проведения дистанционных экзаменов. В правительстве уверяют, что идентификация студентов вузов по биометрическим данным полностью безопасна.

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#Технологии#Омск#Омская область#Новости#Биометрия#Анастасия Баянова
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