В российских вузах планируют начать активно применять биометрические технологии

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
На разработку проекта правительство РФ дало полтора месяца, «дорожная карта» должна быть сдана не позднее 12 февраля 2024 года, сообщили в «Ведомостях» со ссылкой на поручение вице-премьера — главы аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.
Сейчас работы по созданию проекта уже ведутся, внедрение сервиса запланировано и ожидаемо. Предполагается, что сервис будет применяться для проведения дистанционных экзаменов. В правительстве уверяют, что идентификация студентов вузов по биометрическим данным полностью безопасна.