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Дарить добро. В омском дендросаду им. Гензе началась акция по обмену открытками

28 декабря 2023, 12:10
Фото: Midjourney
Иллюстрация

В омском дендросаду им. Гензе стартовала акция по обмену открытками

Она продлится до 8 января, открытками можно обмениваться с 14:30 до 19:00 по адресу Красный путь, 86.

Идея заключается в том, что каждый желающий может оставить свою открытку на кассе и вместо нее забрать другую. Перед тем, как отдать ее, можно написать теплые пожелания или необычное послание. Кроме того, на кассе можно получить бесплатную открытку для обмена, на каждой изображен разный дизайн: где-то омские животные и растения, а где-то городские пейзажи.

«В акции принимают участие открытки с поздравлениями от российского политического и спортивного деятеля Николая Валуева, министра природных ресурсов и экологии Омской области Татьяны Хаврониной, биолога и ведущего программы „Дикие выходные“ Павла Глазкова, театрального художника Татьяны Жаровой и других», — рассказали в управлении по охране животного мира.

Также отмечается, что открытками можно обмениваться с 14:30 до 19:00 до 8 января по адресу Красный путь, 86. Исключения составляют праздничные дни — 31 декабря, 1, 2, 3 января и выходные.

Фото: БУ «Управление по охране животного мира»
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