Дарить добро. В омском дендросаду им. Гензе началась акция по обмену открытками

Идея заключается в том, что каждый желающий может оставить свою открытку на кассе и вместо нее забрать другую. Перед тем, как отдать ее, можно написать теплые пожелания или необычное послание. Кроме того, на кассе можно получить бесплатную открытку для обмена, на каждой изображен разный дизайн: где-то омские животные и растения, а где-то городские пейзажи.