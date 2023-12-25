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В Сибири мужчина ударил любовницу шваброй и получил смертельную травму

Ссора закончилась неожиданно. Сибиряк погиб, отобрав у сожительницы швабру

25 декабря 2023, 10:15
Фото: 1MI

В Сибири мужчина ударил любовницу шваброй и получил смертельную травму

Мужчина ударил первым, но победить в схватке ему не удалось.

Как сообщил портал «Сибдепо», жительницу Кузбасса осудили на 6 лет колонии общего режима за то, что после драки с ней погиб мужчина. Инцидент произошел еще в 2020 году: сожитель сибирячки ударил ее шваброй по руке, хотя целился в голову.

После этого женщина решила отомстить: она отобрала у обидчика швабру и несколько раз ударила своего сожителя. Удары оказались настолько сильными, что мужчина попал в больницу с разрывом селезенки. Спасти сибиряка не удалось, он умер от внутреннего кровотечения.

Как выяснилось, это не первый раз, когда женщина имела проблемы с законом. Ранее она была судима за преступления, связанные с наркотиками. Однако этот факт не стали учитывать при вынесении приговора: присяжные решили, что прошлое женщины никак не повлияло на ее новое преступление. Более того, в качестве особого обстоятельства суд учел личность погибшего: присяжные пришли к выводу, что именно поведение мужчины повлекло наступление тяжких последствий.

С учетом мнения присяжных женщину приговорили к 6 годам колонии общего режима. Вдобавок к этому сибирячке придется выплатить государству 180 тысяч рублей за услуги адвоката. Орудие преступления — деревянную швабру — суд постановил уничтожить.

Фатальная ошибка. Пьяный сибиряк попал в тюрьму по пути за добавкой
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#Ольга Акамова
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