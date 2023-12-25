Ссора закончилась неожиданно. Сибиряк погиб, отобрав у сожительницы швабру

Как выяснилось, это не первый раз, когда женщина имела проблемы с законом. Ранее она была судима за преступления, связанные с наркотиками. Однако этот факт не стали учитывать при вынесении приговора: присяжные решили, что прошлое женщины никак не повлияло на ее новое преступление. Более того, в качестве особого обстоятельства суд учел личность погибшего: присяжные пришли к выводу, что именно поведение мужчины повлекло наступление тяжких последствий.