Ссора закончилась неожиданно. Сибиряк погиб, отобрав у сожительницы швабру

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Как сообщил портал «Сибдепо», жительницу Кузбасса осудили на 6 лет колонии общего режима за то, что после драки с ней погиб мужчина. Инцидент произошел еще в 2020 году: сожитель сибирячки ударил ее шваброй по руке, хотя целился в голову.
После этого женщина решила отомстить: она отобрала у обидчика швабру и несколько раз ударила своего сожителя. Удары оказались настолько сильными, что мужчина попал в больницу с разрывом селезенки. Спасти сибиряка не удалось, он умер от внутреннего кровотечения.
Как выяснилось, это не первый раз, когда женщина имела проблемы с законом. Ранее она была судима за преступления, связанные с наркотиками. Однако этот факт не стали учитывать при вынесении приговора: присяжные решили, что прошлое женщины никак не повлияло на ее новое преступление. Более того, в качестве особого обстоятельства суд учел личность погибшего: присяжные пришли к выводу, что именно поведение мужчины повлекло наступление тяжких последствий.
С учетом мнения присяжных женщину приговорили к 6 годам колонии общего режима. Вдобавок к этому сибирячке придется выплатить государству 180 тысяч рублей за услуги адвоката. Орудие преступления — деревянную швабру — суд постановил уничтожить.