Байхан, Иймона и Долаана. Какими необычными именами омичи называли новорожденных

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Реестр ЗАГС накануне, 21 декабря, обновил список самых популярных и редких имен, которые омичи давали новорожденным.
Так, редкими и необычными именами для девочек оказались Иймона, Долаана, Мэри, Аселина и Ариэлла, а для мальчиков — Мухаммед, Абдулла, Байхан, Златан и Юлиан.
Чаще всего сыновей называют Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.
В начале декабря ЗАГС также публиковал список редких имен. Необычными женскими именами стали Миша, Лана, Бахыт, Теймия и Ясения. Мальчиков называли Самуил, Армен, Айхам, Аббас и Ернар.