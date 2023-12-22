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Байхан, Иймона и Долаана. Какими необычными именами омичи называли новорожденных

22 декабря 2023, 04:06
Фото: 1MI
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В ЗАГСе рассказали о необычных именах, которые омичи дают детям

При этом чаще всего сыновей называют Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.

Реестр ЗАГС накануне, 21 декабря, обновил список самых популярных и редких имен, которые омичи давали новорожденным.

Так, редкими и необычными именами для девочек оказались Иймона, Долаана, Мэри, Аселина и Ариэлла, а для мальчиков — Мухаммед, Абдулла, Байхан, Златан и Юлиан.

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Скриншот
Фото: Реестр ЗАГС

Чаще всего сыновей называют Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.

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Скриншот
Фото: Реестр ЗАГС

В начале декабря ЗАГС также публиковал список редких имен. Необычными женскими именами стали Миша, Лана, Бахыт, Теймия и Ясения. Мальчиков называли Самуил, Армен, Айхам, Аббас и Ернар.

Дочь Миша и сын Аббас. Какие необычные имена давали омичи детям
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#Общество#Дети#Новорожденный#Евгений Игишев#Имена#Редкие имена
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