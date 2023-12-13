Дочь Миша и сын Аббас. Какие необычные имена давали омичи детям

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Реестр ЗАГСа опубликовал список самых редких и самых популярных имен, которые давали жители Омской области новорожденным.
Так, необычными женскими именами стали Миша, Лана, Бахыт, Теймия и Ясения. Мальчиков называли Самуил, Армен, Айхам, Аббас и Ернар.
Чаще всего сыновей называют Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.
Ранее Город55 публиковал статистику по рождаемости в Омской области. Так, 87% омичек совершеннолетнего возраста стали матерями. При этом каждая пятая из них родила трех и более детей.