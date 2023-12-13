Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:33

Published Сегодня, 03:33

Modified Сегодня, 03:35

Updated Сегодня, 03:35

Иллюстрация

Дочь Миша и сын Аббас. Какие необычные имена давали омичи детям

13 декабря 2023, 03:33
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Стало известно, какие необычные имена давали новорожденным в Омской области

Чаще всего сыновей называют Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.

Реестр ЗАГСа опубликовал список самых редких и самых популярных имен, которые давали жители Омской области новорожденным.

Так, необычными женскими именами стали Миша, Лана, Бахыт, Теймия и Ясения. Мальчиков называли Самуил, Армен, Айхам, Аббас и Ернар.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Реестр ЗАГСа

Чаще всего сыновей называют Артем, Михаил, Александр, Матвей и Максим, а дочерей — София, Ева, Анна, Виктория и Мария.

СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Реестр ЗАГСа

Ранее Город55 публиковал статистику по рождаемости в Омской области. Так, 87% омичек совершеннолетнего возраста стали матерями. При этом каждая пятая из них родила трех и более детей.

Рожают по десять детей. В Омской области почти 3% женщин родили первенца до 18 лет
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Жители#ЗАГС#Евгений Игишев#Имена#Новорожденные
Подпишитесь
Причина найдена. Прокуратура рассказала, из-за чего Омск замерзает вторую неделю
Вчера, 10:08
До -40 градусов. Аномальный холод задержится в Омской области еще на несколько дней
Вчера, 09:57
Миллиард за работу. В Омске выбрали фирму для строительства солнечной электростанции
Сегодня, 03:29
Тепло возвращается в Нефтяники. На омской ТЭЦ-3 запустили сломавшийся котел
Сегодня, 02:30
Владимир Путин внес губернатора Омской области в состав Госсовета
Сегодня, 03:12