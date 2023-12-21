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иллюстрация

Цифры статистиков. Средняя зарплата омичей выросла до 55 тысяч в 2023 году

21 декабря 2023, 11:26
Фото: Город55
иллюстрация

Средняя зарплата омичей выросла до 55 тысяч за десять месяцев 2023 года

Реальная зарплата вместе с тем увеличивается не с такой стремительной скоростью.

Работники Омскстата представили данные о среднемесячной номинальной и реальной начисленной зарплате в Омской области. В исследовании представлена динамика января-октября 2023 года.

По информации ведомства, в октябре 2023 года средняя зарплата омичей равнялась 55 277 рублям. В сентябре она была на уровне 52 964 рублей, на 4,5% меньше. В целом за последние десять месяцев средняя зарплата по региону составила 52 368 рублей. Она оказалась на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Вместе с тем рост реальной зарплаты впечатляет не так сильно. С начала 2023 года она увеличилась всего лишь на 8%.

Больше всего по-прежнему зарабатывают те, кто занимается производством кокса и нефтепродуктов (136,9 тыс рублей). Зарплата в 95,1 тыс рублей была в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования, 82,4 тыс рублей — на производстве напитков, 76,2 тыс рублей — на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Примерно столько же получали осенью специалисты по добыче полезных ископаемых (75,9 тыс рублей) и работники финансовой и страховой деятельности (75,3 тыс рублей).

Самая маленькая зарплата в октябре оказалась на производстве одежды (17,4 тыс рублей). Представители сфер здравоохранения и социальных услуг в среднем получали 45 тыс рублей, работники культуры, спорта, организации досуга и развлечений — в 54,6 тыс рублей, образования — 39,4 тыс рублей.

Ранее Город55 писал данные о средней зарплате учителей в Омске и его области. Информацию предоставляли в департаменте образования администрации и областном минобразования.

Зависит от нагрузки. Какая средняя зарплата у учителей в Омской области
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#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Зарплата#Новости#Средняя зарплата#Алина Ясинская#Зарплата учителей
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