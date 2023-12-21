Цифры статистиков. Средняя зарплата омичей выросла до 55 тысяч в 2023 году

По информации ведомства, в октябре 2023 года средняя зарплата омичей равнялась 55 277 рублям. В сентябре она была на уровне 52 964 рублей, на 4,5% меньше. В целом за последние десять месяцев средняя зарплата по региону составила 52 368 рублей. Она оказалась на 15,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.