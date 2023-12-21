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Правительство Омской области выполнило обещание по сдерживанию роста тарифов ЖКХ

21 декабря 2023, 12:29
Фото: Midjourney
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Стоимость природного газа для жителей региона останется без изменений на уровне декабря 2022 года.

Так, розничная стоимость природного газа, который поставляет ООО «Газпром межрегионгаз Омск», составит от 6,32 до 10,21 руб./куб.м. Кроме того, с 1 января 2024 года для потребителей ООО «Омская областная газовая компания» на 19,37% снизится стоимость сжиженного газа, она составит 43,46 руб./кг — без счетчиков и 98,65 руб./кг — с приборами учета.

Тем жителям региона, которые получают газоснабжение от АО «Омскгоргаз», тарифы будут снижены на 12,40%, платить нужно будет 44,71 руб./кг — без счетчиков и 101,49 руб./кг — с приборами учета. Также снизится и тариф на обращение с ТКО, он составит 1072,88 руб./куб.м.

Однако с 1 июля 2024 года на 30-44 копейки изменятся тарифы на электроэнергию, а базовый тариф для омичей с газовыми плитами увеличится до 5,58 руб./кВт. ч. Для жителей городских населенных пунктов и сел с электроплитами, тарифы на электроэнергию будут ниже базовых на 30% и составят с 1 июля — 3,90 руб./кВт. ч.

Также изменятся тарифы на питьевую воду и водоотведение от АО «ОмскВодоканала». С июля 2024 года за питьевую воду придется платить 24,37 руб./куб.м (+2,72 руб), а за водоотведение — 28,03 руб./куб.м (+2,77 руб).

«На первую половину нового года тарифы на теплоснабжение остаются без изменений, у некоторых потребителей даже снизятся. С 1 июля 2024 года вступят в силу тарифы, установленные с ростом. Но для финансовой поддержки населения в июне утвердим льготные тарифы. Это позволит соблюсти предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, установленный по поручению Губернатора Виталия Павловича Хоценко в размере 12,6%, что ниже индексации предложенной федеральным правительством на 30%», — сообщил председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских.
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#Омск#Омская область#Новости#Анастасия Баянова
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