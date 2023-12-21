Правительство Омской области выполнило обещание по сдерживанию роста тарифов ЖКХ

Однако с 1 июля 2024 года на 30-44 копейки изменятся тарифы на электроэнергию, а базовый тариф для омичей с газовыми плитами увеличится до 5,58 руб./кВт. ч. Для жителей городских населенных пунктов и сел с электроплитами, тарифы на электроэнергию будут ниже базовых на 30% и составят с 1 июля — 3,90 руб./кВт. ч.