Правительство Омской области выполнило обещание по сдерживанию роста тарифов ЖКХ

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Так, розничная стоимость природного газа, который поставляет ООО «Газпром межрегионгаз Омск», составит от 6,32 до 10,21 руб./куб.м. Кроме того, с 1 января 2024 года для потребителей ООО «Омская областная газовая компания» на 19,37% снизится стоимость сжиженного газа, она составит 43,46 руб./кг — без счетчиков и 98,65 руб./кг — с приборами учета.
Тем жителям региона, которые получают газоснабжение от АО «Омскгоргаз», тарифы будут снижены на 12,40%, платить нужно будет 44,71 руб./кг — без счетчиков и 101,49 руб./кг — с приборами учета. Также снизится и тариф на обращение с ТКО, он составит 1072,88 руб./куб.м.
Однако с 1 июля 2024 года на 30-44 копейки изменятся тарифы на электроэнергию, а базовый тариф для омичей с газовыми плитами увеличится до 5,58 руб./кВт. ч. Для жителей городских населенных пунктов и сел с электроплитами, тарифы на электроэнергию будут ниже базовых на 30% и составят с 1 июля — 3,90 руб./кВт. ч.
Также изменятся тарифы на питьевую воду и водоотведение от АО «ОмскВодоканала». С июля 2024 года за питьевую воду придется платить 24,37 руб./куб.м (+2,72 руб), а за водоотведение — 28,03 руб./куб.м (+2,77 руб).
«На первую половину нового года тарифы на теплоснабжение остаются без изменений, у некоторых потребителей даже снизятся. С 1 июля 2024 года вступят в силу тарифы, установленные с ростом. Но для финансовой поддержки населения в июне утвердим льготные тарифы. Это позволит соблюсти предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, установленный по поручению Губернатора Виталия Павловича Хоценко в размере 12,6%, что ниже индексации предложенной федеральным правительством на 30%», — сообщил председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских.