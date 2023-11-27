Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Кассация оставила в силе решение Омского облсуда, признавшего недействующим приказ Региональной энергетической комиссии с завышенными тарифами на вывоз мусора, сообщили сегодня, 27 ноября, в областной прокуратуре.
При проверке регоператора «Магнит» прокуратура установила, что РЭК незаконно завысила тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Было доказано, что регоператор провел аукцион по отбору подрядчиков по завышенной цене. В дальнейшем организации, с которыми «Магнит» заключил договоры на транспортировку ТКО, подписали контракты субподряда по цене гораздо более низкой, чем предусмотрено в контрактах с регоператором.
По результатам проверки установили неподтвержденные расходы ООО «Магнит» на сумму 583 млн, включенные в тариф на 2022 год.
Прокуратура потребовала через суд признать приказ РЭК недействительным. В апреле нынешнего года областной суд требования удовлетворил. В июле решение было оставлено без изменений Пятым апелляционным судом.
На прошлой неделе, 22 ноября, Восьмой кассационный суд согласился с решением нижестоящих инстанций.
Ранее Город55 сообщал, что в отношении сотрудников РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».