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Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора

Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора

27 ноября 2023, 04:18
Фото: Евгений Игишев / Город55
Приказ Региональной энергетической комиссии признали недействительным в апреле нынешнего года в областном суде.

Кассация оставила в силе решение Омского облсуда, признавшего недействующим приказ Региональной энергетической комиссии с завышенными тарифами на вывоз мусора, сообщили сегодня, 27 ноября, в областной прокуратуре.

При проверке регоператора «Магнит» прокуратура установила, что РЭК незаконно завысила тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Было доказано, что регоператор провел аукцион по отбору подрядчиков по завышенной цене. В дальнейшем организации, с которыми «Магнит» заключил договоры на транспортировку ТКО, подписали контракты субподряда по цене гораздо более низкой, чем предусмотрено в контрактах с регоператором.

По результатам проверки установили неподтвержденные расходы ООО «Магнит» на сумму 583 млн, включенные в тариф на 2022 год.

Прокуратура потребовала через суд признать приказ РЭК недействительным. В апреле нынешнего года областной суд требования удовлетворил. В июле решение было оставлено без изменений Пятым апелляционным судом.

На прошлой неделе, 22 ноября, Восьмой кассационный суд согласился с решением нижестоящих инстанций.

Ранее Город55 сообщал, что в отношении сотрудников РЭК, ООО «Магнит» и ЗАО «ЭКОС» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Омской области возбудили уголовное дело из-за завышения «мусорных» тарифов
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#Омск#Прокуратура#Суд#Тарифы#Цены#Уголовное дело#Магнит#Расходы#Расследование#Приказ#Контракты#Евгений Игишев#Аукционы
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