Кассация признала завышенными тарифы омской РЭК и «Магнита» на вывоз мусора

При проверке регоператора «Магнит» прокуратура установила, что РЭК незаконно завысила тариф на вывоз твердых коммунальных отходов. Было доказано, что регоператор провел аукцион по отбору подрядчиков по завышенной цене. В дальнейшем организации, с которыми «Магнит» заключил договоры на транспортировку ТКО, подписали контракты субподряда по цене гораздо более низкой, чем предусмотрено в контрактах с регоператором.