Омский институт приборостроения закрыл свое столичное представительство

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» осталось без представительства в Москве. Это представительство было зарегистрировано в доме по улице Профсоюзная (район Черемушки), и сегодня, 20 декабря, стало известно о его ликвидации.
Отметим, что помимо представительства у АО «ОНИИП» есть еще и филиал, прописанный по тому же адресу. Кроме того, существует филиал института приборостроения в Санкт-Петербурге, на улице Белоостровская.