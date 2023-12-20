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ОНИИП остался без представительства в Москве

Омский институт приборостроения закрыл свое столичное представительство

20 декабря 2023, 09:31
Фото: 1MI

ОНИИП остался без представительства в Москве

Оно было расположено в Черемушках.

Акционерное общество «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» осталось без представительства в Москве. Это представительство было зарегистрировано в доме по улице Профсоюзная (район Черемушки), и сегодня, 20 декабря, стало известно о его ликвидации.

Отметим, что помимо представительства у АО «ОНИИП» есть еще и филиал, прописанный по тому же адресу. Кроме того, существует филиал института приборостроения в Санкт-Петербурге, на улице Белоостровская.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#ОНИИП
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