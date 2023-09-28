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Минус 2,8 тысячи омичей. В Росстате рассказали о миграционной убыли в регионе

28 сентября 2023, 06:03
Фото: Город55
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В Росстате сообщили, сколько человек приехали в Омскую область и покинули ее

С января по июль 2023 года в Омскую область приехали 19881 человек, а уехали из региона — 22743.

Росстат 27 сентября опубликовал общие итоги миграции населения с января по июль 2023 года. За этот период в Омскую область приехали 19881 человек, а уехали из региона — 22743. Таким образом, миграционная убыль составила 2862 человека.

В прошлом году в Омскую область прибыли 21914 человек, уехали — 28378. Миграционная убыль составила 6464 человека.

За первые семь месяцев 2023 года на свет появился 8881 омич, ушли из жизни — 14214, из них дети до 1 года — 46 человек. Естественная убыль составила 5333 человека.

Ранее в мэрии дали прогноз по численности населения в городе на ближайшие годы. В администрации считают, что жителей Омска с каждым годом будет становиться меньше на полпроцента.

Омичей станет меньше. Численность населения в городе продолжит снижаться
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#Общество#Омск#Омская область#Миграция#Население#Убыль населения#Росстат#Евгений Игишев
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