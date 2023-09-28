Минус 2,8 тысячи омичей. В Росстате рассказали о миграционной убыли в регионе

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Росстат 27 сентября опубликовал общие итоги миграции населения с января по июль 2023 года. За этот период в Омскую область приехали 19881 человек, а уехали из региона — 22743. Таким образом, миграционная убыль составила 2862 человека.
В прошлом году в Омскую область прибыли 21914 человек, уехали — 28378. Миграционная убыль составила 6464 человека.
За первые семь месяцев 2023 года на свет появился 8881 омич, ушли из жизни — 14214, из них дети до 1 года — 46 человек. Естественная убыль составила 5333 человека.
Ранее в мэрии дали прогноз по численности населения в городе на ближайшие годы. В администрации считают, что жителей Омска с каждым годом будет становиться меньше на полпроцента.