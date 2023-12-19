В Омском районе приняли бюджет на 2024 год

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Совет Омского муниципального района рассмотрел девять вопросов, два из которых касались бюджета. В первую очередь депутаты внесли последнее изменение в бюджет уходящего 2023 года. В администрации отметили, что бюджетные расходы составили более 3,5 миллиардов рублей впервые в истории Омского района.
Главным вопросом заседания стало принятие бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов. Публичные слушания по нему были проведены в начале декабря.
«При планировании бюджета определены ключевые приоритеты, и прежде всего это выполнение всех социальных обязательств», — отметила председатель комитета финансов и контроля администрации района Ольга Сидоренко.
На данный момент бюджета сверстан с нулевым дефицитом — доходы и расходы составляют по 2,1 млрд рублей. При этом, согласно докладу Ольги Сидоренко, 76,6% расходов бюджета будет направлено на социально-культурную сферу. В первоочередном порядке финансирование предусматривает решение наиболее актуальных проблем жителей района. На выплату заработной платы заложено 1,6 млрд рублей.
В структуре доходов 58% — или 1,2 млрд рублей — составят безвозмездные поступления, еще 892 млн — налоговые и неналоговые.
«Надеемся, что бюджет следующего года, как и текущего, в процессе исполнения удвоится и мы сможем реализовать все наши планы», — высказал спикер райсовета Юрий Тетянников.
В целом проект бюджета на будущий год получил одобрение депутатов.
Также народные избранники рассмотрели вопросы о внесении изменений в правила землепользования и застройки Ачаирского, Иртышского, Петровского и Троицкого поселений и об утверждении генплана Новоомского сельского поселения. Он позволит создать новые спортивные сооружения, дороги, объекты коммунальной и деловой инфраструктуры.