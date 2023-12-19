В Омском районе приняли бюджет на 2024 год

Совет Омского муниципального района рассмотрел девять вопросов, два из которых касались бюджета. В первую очередь депутаты внесли последнее изменение в бюджет уходящего 2023 года. В администрации отметили, что бюджетные расходы составили более 3,5 миллиардов рублей впервые в истории Омского района.