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Омские масла оценили в Удмуртской Республике

Омские масла оценили в Удмуртской Республике

15 декабря 2023, 06:58
Фото: Виктор Молодцов
«Газпромнефть — смазочные материалы» совместно с Правительством Удмуртской Республики выступили организаторами экспертной встречи по расширению поставок российских масел.

Руководство региона, представители муниципальных организаций, а также крупнейший в регионе дистрибьютор обсудили увеличение потребности в эффективных отечественных смазочных материалах и внедрение цифровых и технологических сервисов.

«Газпромнефть-СМ» развивает сотрудничество с республикой с 2022 года. Компания на системной основе обеспечивает высокотехнологичными маслами, смазками и смазочно-охлаждающими жидкостями ключевые производственные площадки, а также предприятия в сфере строительства, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства. Ассортимент «Газпромнефть-СМ» включает более 1000 наименований для всех отраслей экономики. Научно-исследовательский центр и сильнейшее в стране направление по разработке новых продуктов позволяют создавать смазочные материалы под запрос бизнеса и сложные технические требования.

Эксперты компании представили сервис предиктивной диагностики G-Lab, который востребован в сельскохозяйственном и промышленном секторах Удмуртии. Собственная цифровая платформа на основе технологии искусственного интеллекта в сжатые сроки помогает проводить исследование работающего масла. В результате потребитель получает детальный прогноз технического состояния смазочных материалов и узлов оборудования, а также рекомендации по обслуживанию.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»:

«Эффективное сотрудничество с регионами — фокус нашего внимания. Мы развиваем партнерские отношения и готовы оказать экспертную поддержку по подбору высококачественных масел, сопровождению потребителей цифровыми сервисами и обучению сотрудников. Портфель смазочных материалов „Газпромнефть-СМ“ закрывает потребности всех секторов экономики, производственные мощности позволяют гибко реагировать на изменения рынка: увеличивать выпуск продукции и создавать новые специализированные рецептуры».

Игорь Асабин, заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики:

«Стратегическая цель Удмуртской Республики к 2030 году — создание новых производств в обрабатывающем секторе промышленности. Для реализации этого проекта мы наращиваем сотрудничество с российскими компаниями в различных сферах деятельности. Снабжение региона отечественными маслами и смазочно-охлаждающими жидкостями — одна из ключевых задач. Мы будем расширять наше взаимодействие с „Газпромнефть-СМ“ для обеспечения современной продукцией действующих и готовящихся к запуску предприятий».
#Общество#Бизнес#Омск#Россия#Нефть
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