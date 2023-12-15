Омские масла оценили в Удмуртской Республике

«Газпромнефть-СМ» развивает сотрудничество с республикой с 2022 года. Компания на системной основе обеспечивает высокотехнологичными маслами, смазками и смазочно-охлаждающими жидкостями ключевые производственные площадки, а также предприятия в сфере строительства, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства. Ассортимент «Газпромнефть-СМ» включает более 1000 наименований для всех отраслей экономики. Научно-исследовательский центр и сильнейшее в стране направление по разработке новых продуктов позволяют создавать смазочные материалы под запрос бизнеса и сложные технические требования.