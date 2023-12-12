Суд удовлетворил иск предполагаемой экс-жены Андрея Ткачука

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Арбитражный суд Омской области вынес решение по иску автономной некоммерческой организации «Центр дополнительного образования» к мэрии Омска. Тяжба началась из-за публикации на сайте администрации, которую руководство ЦДО сочло не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию.
»…Как выяснилось, предоставленные помещения ЦДО передавал третьим лицам,
хотя права на это не имел, — утверждалось в заметке под названием «Депутаты Горсовета вместе с мэрией разберутся в нецелевом использовании муниципальных площадей». — Не платил коммунальные услуги за дополнительную площадь, которую занимал без договоров. А еще — не предоставил документы о том, что оказывал не менее 10% социальных услуг бесплатно, однако обязан был это делать…».
Суд встал на сторону истца. Согласно решению, датированному 6 декабря, городская администрация обязана в течение 10 дней удалить процитированный текст со своего сайта и опубликовать опровержение. Кроме того, мэрии придется возместить судебные расходы самого ЦДО и его генерального директора Елены Варфоломеевой.
Отметим, что Варфоломеева упоминалась в новостях в 2018 году как предполагаемая экс-супруга Андрея Ткачука, занимавшего тогда пост вице-спикера Омского городского Совета. Руководимый ею ЦДО получил в безвозмездное пользование помещения, где были расположены детские клубы «Салют», «Спутник», «Мечтатель». Ткачук тогда гневно опроверг заявления о конфликте интересов.
Официально данные о браке Ткачука и Варфоломеевой остались неподтвержденными. При этом известно, что депутат (теперь уже бывший) и гендиректор ЦДО 13 лет владели напополам ООО «Сиббизнесгрупп». Они были учредителями еще одной фирмы, ООО «Современный город». Ткачук переехал в Подмосковье, а затем в Ярославль, тогда как Варфоломеева осталась в Омске.