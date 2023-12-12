Суд удовлетворил иск предполагаемой экс-жены Андрея Ткачука

Официально данные о браке Ткачука и Варфоломеевой остались неподтвержденными. При этом известно, что депутат (теперь уже бывший) и гендиректор ЦДО 13 лет владели напополам ООО «Сиббизнесгрупп». Они были учредителями еще одной фирмы, ООО «Современный город». Ткачук переехал в Подмосковье, а затем в Ярославль, тогда как Варфоломеева осталась в Омске.