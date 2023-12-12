Хоценко рассказал о работе Инвестиционного комитета Омской области

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В Омской области обновили формат регионального Инвестиционного комитета. Теперь в него, помимо органов власти, входят и представители бизнеса. Подробности сегодня, 12 декабря, рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Провели первое заседание в обновленном составе. Рассмотрели проект компании „Агро-Мастер“. Предприятие планирует построить новый торгово-складской комплекс сельскохозяйственной техники. Реализация проекта позволит привлечь 308 миллионов инвестиций и создать 45 новых рабочих мест», — сообщил глава региона.
Компания «Пэтсиб» модернизирует производственные мощности для увеличения выпуска полиэтиленовых труб для газоснабжения и емкостей для питьевой воды. Инвестор планирует увеличить производство продукции на 9 тысяч тонн в год.
Научно-производственное предприятие «Спецтех» выпускает продукцию для нефтегазовой, энергетической и других отраслей промышленности. Проект, планируемый компанией, направлен на импортозамещение и предполагает расширение промышленной площадки.
«Задача — сделать Инвесткомитет единой площадкой принятия решений по сопровождению масштабных инвестиционных проектов. Поручил оптимизировать все процессы, чтобы наши инвесторы не сталкивались с лишней бюрократией», — заключил Виталий Хоценко.