Омичи выступают на турнире Специальной Олимпиады России в Ханты-Мансийске

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В Ханты-Мансийске открылся турнир Специальной Олимпиады России. В нем принимают участие более 120 спортсменов с ментальными особенностями из шести регионов: Омской, Оренбургской, Томской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
На турнире спортсмены будут состязаться в различных видах спорта. В их числе настольный теннис, плавание и бочче — специальный паралимпийский тип игры с шарами на точность. В рамках культурной программы турнира участники побывают на мастер-классах и экскурсиях, где лучше познакомятся с регионом, принимающим соревнования.
«Спорт прежде всего призван создавать атмосферу радости и добра, разрушая барьеры и условности. Основная цель Специальной Олимпиады России — через занятия спортом помочь людям — взрослым и детям — с нарушением интеллекта адаптироваться к жизни в обществе. Не менее важная цель — помочь обществу принять людей с особенностями развития, понять их и проникнуться уважением к ним и поддержать их семьи», — считает президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.
В столице ХМАО-Югры подобные соревнования проводятся впервые. Их организацию поддержала программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и правительство региона. Помимо основных дисциплин, в рамках турнира состоится товарищеский матч по мини-футболу между смешанными командами из атлетов Спецолимпиады и волонтеров компании.
«Одна из главных задач программы социальных инвестиций „Родные города“ — это создание среды для самореализации жителей наших регионов. По всей России мы реализуем десятки культурных, научных, образовательных и спортивных проектов. Турнир Специальной Олимпиады России — особенный для нас. Здесь каждый спортсмен своим примером показывает безграничный запас внутренней силы, искренности и доброты. И мы поддерживаем тех, кто по-настоящему способен заряжать и мотивировать окружающих», — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» Александр Дыбаль.
Напомним, Специальная Олимпиада России — движение, которое обеспечивает круглогодичную спортивную подготовку и соревнования для детей и взрослых с ментальными особенностями развития. В нем участвует около 130 тысяч спортсменов. Турнир в Ханты-Мансийске — заключительное событие в календаре мероприятий Специальной Олимпиады России в 2023 году.