Омичи выступают на турнире Специальной Олимпиады России в Ханты-Мансийске

На турнире спортсмены будут состязаться в различных видах спорта. В их числе настольный теннис, плавание и бочче — специальный паралимпийский тип игры с шарами на точность. В рамках культурной программы турнира участники побывают на мастер-классах и экскурсиях, где лучше познакомятся с регионом, принимающим соревнования.