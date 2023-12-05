Сибирский медуниверситет запустил бесплатную онлайн-программу для школьников

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
На платформе размещены курсы, которые помогут ученикам определиться со специальностью и подготовиться к поступлению в медицинский вуз.
На выбор пять направлений:
Курсы создали ведущие педагоги, ученые и врачи СибГМУ.
Участвовать могут целые образовательные организации — школы, гимназии, лицеи. Школьникам разрешается учиться вместе со своим классом или самостоятельно.
Ученики получат дополнительные баллы к поступлению в СибГМУ и другие бонусы.
Для участия необходима регистрация.