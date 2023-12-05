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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:29

Сибирский медуниверситет запустил бесплатную онлайн-программу для школьников

Сибирский медуниверситет запустил бесплатную онлайн-программу для школьников

5 декабря 2023, 08:26
Фото: пресс-служба СибГМУ
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СибГМУ запустил бесплатную образовательную онлайн-платформу «МедКласс» для школьников 8-11 классов со всей России.

На платформе размещены курсы, которые помогут ученикам определиться со специальностью и подготовиться к поступлению в медицинский вуз.

На выбор пять направлений:

  • «Врач»;
  • «ИТ-технологии»;
  • «Лекарства»;
  • «Лаборатория»;
  • «Лидерство».
Фото: пресс-служба СибГМУ

Курсы создали ведущие педагоги, ученые и врачи СибГМУ.

Участвовать могут целые образовательные организации — школы, гимназии, лицеи. Школьникам разрешается учиться вместе со своим классом или самостоятельно.

Ученики получат дополнительные баллы к поступлению в СибГМУ и другие бонусы.

Для участия необходима регистрация.

#Общество#Образование#Омск#Омская область#Дети
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