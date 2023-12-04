Открылся прием заявок на интеллектуальный турнир «Газпром нефти» для школьников

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На цифровой платформе «Родные города» стартовал прием заявок на участие в межрегиональном интеллектуальном турнире «Умножая таланты». Он продлится до 11 февраля. К участию в состязаниях приглашаются ученики 8–11 классов из Омской, Томской, Тюменской и Оренбургской областей, ЯНАО, ХМАО-Югры, Санкт-Петербурга и Москвы. Соревноваться школьники будут в трех прикладных направлениях нефтегазовой отрасли: цифровых технологиях, нефтехимии и математическом моделировании, что соответствует учебным программам по физике, информатике, химии и углубленной математике.
Победители и призеры турнира смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в партнерские вузы проекта. Среди них Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет, Томский политехнический университет Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО и другие вузы.
«Умножая таланты» — не классическая олимпиада, а программа поддержки талантливой молодежи. Мы не проверяем знания, а помогаем ребятам из регионов сделать шаг в большую науку — пройти путь от школы до лучших вузов и научных центров. Поэтому участники турнира не просто решают задачи, а вместе с экспертами разрабатывают проекты, участвуют в брейнштормах, заводят полезные знакомства и развивают социальные навыки. В результате создается интересная и конкурентная среда, в которой каждый талантливый школьник может успешно реализовать себя, создавая то, что в последующем может воплотиться в труд всей его жизни», — рассказал директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
В программу турнира входят онлайн-обучение, два отборочных этапа и финал. Образовательный курс от экспертов «Газпром нефти» стартует в середине января. Он поможет участникам подготовиться к конкурсным заданиям. Финал турнира состоится в апреле в Санкт-Петербурге. Для участников проведут семинары и воркшопы по командной работе, публичным выступлениям, лидерству, карьерному проектированию и отраслевым направлениям конкурса. Затем школьникам предстоит защитить свои идеи и разработки перед специалистами нефтегазовой отрасли.
В Омской области региональный этап турнира проходит при поддержке ОНПЗ.
«Каждый год от нашей области на финал отправляются одаренные школьники, победившие в региональном этапе „Умножая таланты“. Мы видим, насколько заинтересованные и одаренные люди участвуют в турнире. Следим за судьбой каждого из финалистов и надеемся, что ребята будут строить карьеру здесь, в нашем регионе. Ребята получают уникальный опыт технических решений производственных задач — мы будем рады видеть их в числе сотрудников на нашем предприятии в будущем», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
По мнению министра образования Омской области Ивана Кротта, турнир предоставляет юным омичам уникальные образовательные возможности, создает для них оптимальные условия для самореализации и развития творческого потенциала.
«Очень важно как можно раньше помочь ребятам раскрыть свои способности и определиться, по какому профессиональному пути они хотят развиваться дальше», — считает глава областного минобра.
Турнир «Умножая таланты» проводится при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» с 2015 года. За это время в нем приняли участие более 18 000 одаренных школьников из восьми регионов России. В прошлом учебном году проект объединил 3000 старшеклассников из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областей, а также из сел и поселков Ханты-Мансийского и Ямала-Ненецкого автономных округов.