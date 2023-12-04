Открылся прием заявок на интеллектуальный турнир «Газпром нефти» для школьников

Турнир «Умножая таланты» проводится при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» с 2015 года. За это время в нем приняли участие более 18 000 одаренных школьников из восьми регионов России. В прошлом учебном году проект объединил 3000 старшеклассников из Москвы, Санкт-Петербурга, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областей, а также из сел и поселков Ханты-Мансийского и Ямала-Ненецкого автономных округов.