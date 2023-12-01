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Омский губернатор Хоценко поручил увеличить в два раза сумму выплат погорельцам

Омский губернатор Хоценко поручил увеличить в два раза сумму выплат погорельцам

1 декабря 2023, 08:30
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Увеличенную материальную поддержку жители региона будут получать с 1 января 2024 года.

На последнем заседании регионального правительства Омской области было решено увеличить размер материальной помощи погорельцам. Губернатор Виталий Хоценко поручил выплачивать потерпевшим от пожаров не 50 тыс рублей, а 100 тыс рублей. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.

Средства выделяют при частичной или полной утратой личного имущества. Специалисты министерства труда региона разработали схему получения адресной помощи тем, кто в пожаре, стихийных бедствиях или других обстоятельствах лишился нажитого.

«Жители региона также могут рассчитывать на получение государственной социальной помощи, если они относятся к категории малоимущих семей; малоимущих одиноко проживающих граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума и не могут самостоятельно выйти из сложившейся ситуации; граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно», — рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

Потерпевшим нужно обращаться в комплексные центры социального обслуживания по месту жительства. Им окажут не только материальную помощь, но и проведут психологическую консультацию.

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#Политика#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Новости#Материальная помощь#Алина Ясинская
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