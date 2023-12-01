Омский губернатор Хоценко поручил увеличить в два раза сумму выплат погорельцам

На последнем заседании регионального правительства Омской области было решено увеличить размер материальной помощи погорельцам. Губернатор Виталий Хоценко поручил выплачивать потерпевшим от пожаров не 50 тыс рублей, а 100 тыс рублей. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.