Омский губернатор Хоценко поручил увеличить в два раза сумму выплат погорельцам

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
На последнем заседании регионального правительства Омской области было решено увеличить размер материальной помощи погорельцам. Губернатор Виталий Хоценко поручил выплачивать потерпевшим от пожаров не 50 тыс рублей, а 100 тыс рублей. Изменения вступают в силу с 1 января 2024 года.
Средства выделяют при частичной или полной утратой личного имущества. Специалисты министерства труда региона разработали схему получения адресной помощи тем, кто в пожаре, стихийных бедствиях или других обстоятельствах лишился нажитого.
«Жители региона также могут рассчитывать на получение государственной социальной помощи, если они относятся к категории малоимущих семей; малоимущих одиноко проживающих граждан, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума и не могут самостоятельно выйти из сложившейся ситуации; граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть самостоятельно», — рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Потерпевшим нужно обращаться в комплексные центры социального обслуживания по месту жительства. Им окажут не только материальную помощь, но и проведут психологическую консультацию.