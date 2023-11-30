Хоценко поручил выделить на создание комфортной среды в Омской области 1,5 миллиарда

Глава региона поручил подготовить заявки на конкурс от Тары, Называевска и Исилькуля. Инициативное бюджетирование в последующем будет расширяться. С 2024 года главы районов и мэр будут обращать отдельное внимание развитие инициативных проектов. На эти цели направят средства из облбюджета.