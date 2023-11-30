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Хоценко поручил выделить на создание комфортной среды в Омской области 1,5 миллиарда

Хоценко поручил выделить на создание комфортной среды в Омской области 1,5 миллиарда

30 ноября 2023, 09:11
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Планы по облагораживанию общественных территорий в регионе будут реализованы с софинансированием из облбюджета.

В Омской области на проекты создания комфортной городской среды в последующие пять лет собираются направить не меньше 1,5 млрд рублей. Соответствующую задачу губернатор Виталий Хоценко поставил на сегодняшнем бюджетном послании Заксобранию.

Повышение качества городской среды во всех городах региона, а не только в Омске, облагораживание дворовых и общественных зон в населенных пунктах — главные приоритеты для дальнейшей работы.

«В 2023 году на благоустройство было направлено 785 млн рублей, это 109 общественных и 106 дворовых территорий. Реализуются проекты благоустройства, которые победили во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды. В текущем году федеральный грант 165 млн рублей получили Исилькуль и Называевск. В 2024 году столько же будет направлено на проекты Калачинска и Тюкалинска», — рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

Глава региона поручил подготовить заявки на конкурс от Тары, Называевска и Исилькуля. Инициативное бюджетирование в последующем будет расширяться. С 2024 года главы районов и мэр будут обращать отдельное внимание развитие инициативных проектов. На эти цели направят средства из облбюджета.

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#Политика#Общество#Омск#Благоустройство#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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